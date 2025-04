Immagina di trovarti a Parigi. È il primo pomeriggio e tu arrivi alla Gare d’Austerlitz, dove devi prendere un treno di lusso per la Toscana. Appena salita a bordo vieni accolta con un bicchiere di champagne. Ti accomodi nella tua cabina, nella quale le luci soffuse e la tappezzeria in velluto creano un’atmosfera glamour. Poco dopo ti vengono serviti dolci appena sfornati, tè e caffè. Le ore trascorrono quiete mentre dal finestrino osservi paesaggi da cartolina. A cena ti attende un menu gourmet, seguito da un cocktail ascoltando musica dal vivo prima di addormentarti nella tua cabina cullata dal dondolio del vagone. Sembra un sogno, o l’inizio di un film d’amore o d’avventura. Invece può essere semplicemente il racconto della tua prossima vacanza, quella a bordo Venice Simplon-Orient Express di Belmond che quest’anno offre un nuovo itinerario dalla Capitale francese a Siena.

Il treno Venice Simplon-Orient Express di Belmond

Il Venice Simplon-Orient Express è un treno iconico, per tutto il XX secolo simbolo dei viaggi di lusso. Ha ispirato libri e film, basti pensare all’Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie e a tutte le sue versioni cinematografiche. Una storia di feste illustri e ospiti intriganti, circondati da arrendi magnifici e sontuosi. Le carrozze degli anni Venti, opportunamente restaurate, sono quelle in cui i passeggeri viaggiano ancora oggi. I 17 vagoni sono stati acquistati da James B. Sherwood, fondatore degli hotel Belmond, a partire dagli anni Settanta. La tratta da Parigi a Siena fa parte degli otto itinerari verso l’Italia appena inaugurati e comprende un soggiorno al Castello di Casole sulle colline toscane.

I comfort del viaggio in treno

Il comfort non manca sul Venice Simplon-Orient Express di Belmond. Potrai scegliere se viaggiare nelle Cabine storiche, le Suites e Le Grand Suite. Queste ultime sono le uniche dotate di bagno privato in marmo, ma tutte hanno enormi finestre, tappezzeria in velluto rosso e maggiordomo 24 ore su 24. La cena è a cura dell chef Jean Imbert, che propone un menu ispirato ai luoghi attraversati dal treno. Gli ospiti sono serviti da tre camerieri per tavolo in guanti bianchi, mentre mangiano su una tavola apparecchiata con tovaglie di lino, posate d’argento, piatti in limoges e bicchieri di cristallo. Per questo anche il dress code degli ospiti deve essere all’altezza: è richiesto l’abito scuro la sera, mentre di giorno è tollerato un abbigliamento casual, ma non sono ammessi i jeans.

L’itinerario

Il Venice Simplon-Orient Express di Belmond parte dalla Gare d’Austerlitz a Parigi intorno alle 15 e arriva a Siena circa 24 ore più tardi. Il treno attraversa il paesaggio urbano parigino, prima di immergersi nella campagna francese. La mattina del secondo giorno potrai godere della magnifica vista delle colline toscane mentre farai colazione in cabina. Una volta che il convoglio raggiunge Siena, insieme agli altri ospiti potrai goderti un tour guidato della città storica e poi verrai accompagnata al Castello Casole, dove ha sede uno degli hotel del gruppo Belmond. Il secondo giorno sarà dedicato alla scoperta della campagna senese.

Quanto costa il viaggio

Il viaggio in treno da Parigi a Siena non è certo a buon mercato. Il prezzo del biglietto per la cabina standard è di quasi 10 mila euro a testa, mentre per la Grand Suite si superano i 21mila. La tariffa include anche il trasferimento dalla propria residenza o alloggio alla stazione, due notti al Castello di Casole nel senese, un tour guidato a Siena, un pranzo tradizionale, una mostra di artigianato locale, un’esperienza alla Spa e sessioni di osservazione delle stelle.

