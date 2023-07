Valigia perfetta, i trucchi del metodo Marie Kondo

P reparare la valigia è il tuo peggior incubo? Alcuni consigli possono fare la differenza…

Non negarlo, anche tu in vista delle vacanze impazzisci con la valigia. Che tu sia diretta al mare o pronta a goderti un po’ di fresco in montagna, le creme solari non possono mancare. Non dimenticarti la trousse, le scarpe, spesso il phon, i tuoi mille prodotti per i capelli, una borsetta in più e tanti altri accessori. Poi, naturalmente, ci sono i vestiti: qualche felpa in più per la sera o da sfoggiare in caso di maltempo, i costumi e mille altri outfit che hai studiato alla perfezione, per lasciare il segno anche in ferie. Eppure si sa, per noi donne la valigia è un vero incubo… Si riempie subito e spesso sei costretta a rinunciare proprio al tuo abito preferito. È arrivato il momento di fare qualcosa: se non vuoi rinunciare a niente e recuperare spazio nella valigia, segui il metodo Marie Kondo.

Marie Kondo, il metodo per una valigia da sogno

Poche regole faranno la differenza: alcuni consigli ti aiuteranno se sei una maniaca dell’ordine e saranno salvifici qualora – al contrario – fossi una disordinata cronica. Ecco allora tutto quello che devi sapere sul metodo Marie Kondo.

Lei è una scrittrice giapponese diventata famosa nel mondo grazie ai suoi best seller “La magia dell’ordine” e “La felicità dopo l’ordine”, che – diciamocelo – hanno fatto comodo un po’ a tutte noi. Il suo metodo, denominato KonMari, aiuta a fare ordine e dispensa validi suggerimenti per preparare facilmente le valigie. In vista delle tanto desiderate vacanze estive, cosa c’è di meglio?

Con gli insegnamenti di Marie Kondo preparare la valigia non sarà più un problema. Tempistiche, organizzazione, liste, posizionamento e tanto altro: scopri i consigli che fanno al caso tuo.

Le regole per preparare la valigia

Dimenticati le litigate per far entrare qualsiasi cosa nel tuo trolley: ecco cosa devi fare per una valigia perfetta. Sei una di quelle che preferisce preparare il bagaglio con anticipo per evitare i classici imprevisti dell’ultimo minuto? Oppure arrivi sempre con il fiato sul collo e prepari la valigia il giorno prima della partenza? La celebre scrittrice giapponese consiglia di non cimentarsi con largo anticipo nella preparazione della valigia. Il motivo? Per Marie Kondo c’è il rischio di aggiungere e togliere di continuo capi o accessori di cui hai ancora bisogno. E poi… Che spreco di tempo. Preparare il tuo bagaglio il giorno prima è sufficiente: l’importante è avere sempre delle ore a disposizione per eventuali acquisti dell’ultimo minuto, qualora ti accorgessi che manca qualcosa di indispensabile.

Se è vero – secondo la scrittrice – che ti basta preparare i bagagli poche ore prima della partenza, è anche vero che bisogna avere le idee chiare. Per questo motivo, prepara con anticipo un elenco di tutto ciò che intendi portare con te in vacanza. Di giorno in giorno puoi aggiornare la lista e così non dovresti dimenticare a casa proprio nulla. Non è tutto: il tuo elenco non potrà dirsi completato finché non avrai dato un’occhiata alle previsioni meteo. Informandoti sul clima che ti aspetta, potrai selezionare l’occorrente in maniera più mirata. E se il pensiero di preparare la valigia il giorno prima ti mette ansia, allora muoviti con un po’ di anticipo, ma preferibilmente preparala in un’altra stanza, in modo da disporre di ciò che stai scegliendo.

Fissate le basi, è ora di mettere le mani in pasta. Se vuoi evitare che i tuoi capi si stropicciano e vuoi sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, dovresti seguire alcuni passaggi. Marie Kondo ricorda che abiti di cotone, seta e viscosa vanno posizionati nella parte superiore della valigia, perché sono quelli più leggeri e, per questo motivo, tendono a stropicciarsi più facilmente. Al contrario, maglioni, felpe e pantaloni possono tranquillamente essere posizionati in fondo, in quanto capaci di sostenere il peso degli altri capi anche quando il bagaglio viene messo in posizione verticale.

Per gli altri accessori, invece, cosa fare? Liquidi come creme, bagnoschiuma, shampoo, profumi possono essere travasati in contenitori più piccoli, pensati ad hoc per i bagagli di minori dimensioni. È la soluzione giusta per risparmiare spazio. Un altro consiglio di Marie Kondo riguarda le scarpe: prima di metterle in valigia, posizionale all’interno di un sacchetto, meglio se di cotone, per evitare che sporchino i tuoi vestiti. Ma è anche una questione di igiene…

Per occupare meno spazio possibile servono altre accortezze. L’autrice del metodo lo spiega chiaramente. Prima regola: meglio pochi ma buoni. E se è vero che il troppo stroppia, allora cerca di mettere in valigia solo lo stretto indispensabile. Per tenere in ordine il tuo trolley, inoltre, meglio dividere i vestiti per categoria: metti le maglie vicino alle maglie, i pantaloni con i pantaloni, costumi con costumi… Puoi separare, invece, gli accessori.

Ultima regola, ma non per importanza: piega i tuoi capi a “pacchetto”. Quindi, dopo averli piegati a forma di rettangolo, dividili in tre parti immaginarie e procedi con la successiva piegatura.