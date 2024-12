Ti è mai capitato di partecipare a un viaggio di lavoro e approfittarne per goderti qualche ora nella città di destinazione? Forse non lo sai, ma hai fatto un “bizcation”. Di che cosa si tratta? Il termine deriva dall’unione di due parole: business e vacation. Si tratta di viaggi dove chi si allontana da casa per motivi di lavoro, per un meeting, un convegno, la visita a un’altra sede dell’azienda e così via, una volta compiuto il proprio dovere decide di prolungare il soggiorno per rilassarsi ed esplorare la località in cui si trova.

Prolungare un viaggio d’affari, ma non per lavoro

I “bizcation” sono sempre più diffusi. Molti lavoratori, dopo essersi recati in un’altra città per un qualsiasi motivo legato alla loro professione, ne approfittano per regalarsi un paio di giorni di “vacanza”. Talvolta lo fanno perché, magari, il meeting, l’appuntamento dì lavoro e così via cadono di venerdì. Allora, perché non aggiungerci il weekend e non approfittarne per rilassarsi?

Bizcation e famiglia: c’è un legame

C’è anche chi approfitta dei “bizcation” per ricongiungersi alla famiglia lontana. Lo fa perché, magari, la meta dove è diretto si trova proprio vicino al luogo dove è nato e dove risiedono ancora i suoi genitori, parenti o amici d’infanzia. Ma c’è anche chi dà appuntamento nella località dove si sta recando a qualche parente o amico e, finito il lavoro, ne approfitta per trascorrere insieme qualche momento.

Di solito, questi viaggi consistono nel prolungare la trasferta di lavoro di almeno 48 ore, dopo le quali si ritorna in ufficio più rilassati e sereni. Così anche le performance lavorative ne giovano.

Bizcation internazionali

Una trasferta di lavoro non capita spessissimo, soprattutto per determinate categorie di lavoratori. Ancora più rari sono i viaggi internazionali. Quando capitano, però, diventano un’occasione unica per conciliare piacere e lavoro. Non a caso i “bizcation” sono raddoppiati negli ultimi cinque anni e spesso sono le stesse aziende a proporre ai propri dipendenti di prolungare la permanenza nella meta di destinazione.

Organizzazione perfetta

In tutti i casi, questi viaggi vengono organizzati fin nel minimo dettaglio. C’è chi prenota le mostre da vedere prima della partenza, chi studia i ristoranti dove provare la gastronomia locale e chi cerca sulle mappe le località di montagna, lago o mare più vicine dove potersi regalare qualche momento una volta finito il lavoro.