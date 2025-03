Ryanair ha annunciato novità importanti sulle proprie politiche di viaggio. Le misure, che entreranno in vigore da maggio 2025, riguardano l’obbligo di check-in digitale, nuove restrizioni sui bagagli a mano e sanzioni più elevate per i passeggeri in ritardo. L’obiettivo della compagnia low cost è rendere le operazioni di imbarco più rapide, migliorare gli standard di puntualità e ridurre i costi operativi. Ecco le nuove regole e come evitare le sanzioni.

Obbligo di check-in digitale con Ryanair

Una novità importante – che non farà piacere a chi non ha molta confidenza con la tecnologia – è l’eliminazione delle carte d’imbarco cartacee. Il check-in andrà effettuato esclusivamente online (tramite il sito web o l’app di Ryanair): sui display dell’aeroporto o al personale addetto andrà fatta vedere la carta d’imbarco in formato digitale da scaricare preventivamente sul proprio smartphone. Chi si presenterà in aeroporto senza aver completato questa procedura sarà soggetto a una multa di circa 60 euro. Grazie a questa nuova modalità Ryanair punta a velocizzare le operazione di imbarco e ad evitare lo spreco di carta.

Nuove restrizioni sul bagaglio a mano

Per quanto riguarda i bagagli, Ryanair ha introdotto limiti più rigidi. Ogni passeggero avrà il diritto di imbarcare gratis soltanto una borsa personale molto piccola, le cui dimensioni massime saranno di 40x20x25 cm. Se il bagaglio supera queste misure, si dovrà pagare una multa fino a 70 euro al gate. Chi desidera viaggiare con un secondo bagaglio più grande dovrà acquistare l’opzione di imbarco prioritario oppure registrare il bagaglio in stiva con un costo aggiuntivo variabile in base alla tratta.

Sanzioni per i passeggeri Ryanair in ritardo

Un altro aspetto importante riguarda la puntualità. I passeggeri dovranno trovarsi al gate almeno 40 minuti prima della partenza del volo: una multa di 120 euro potrà essere fatta pagare ai ritardatari o a chi arriva al gate all’ultimo minuto rischiando di far rallentare le operazioni di imbarco. L’introduzione di questa sanzione, vorrebbe portare i viaggiatori a organizzarsi meglio per raggiungere gli aeroporti con un certo anticipo, calcolando variabili che possono far perdere molto tempo, come il traffico sulle strade, i tempi di parcheggio o di consegna dell’auto a noleggio o le le code ai controlli di sicurezza.

Come evitare le multe

Riassumendo, per evitare sanzioni e disagi, i passeggeri Ryanair dovranno seguire le seguenti regole:

Effettuare il check-in online in anticipo e scaricare la carta d’imbarco digitale.

Controllare le dimensioni del bagaglio a mano per non superare i limiti imposti (40x20x25 cm).

Arrivare in aeroporto almeno 40 minuti prima della partenza del volo.

