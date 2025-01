AeroMexico vince la sfida delle compagnie aeree più puntuali al mondo. È quanto emerge dalla classifica 2024 pubblicata dall’autorevole società di analisi del settore dell’aviazione Cirium. La compagnia di bandiera messicana precede Saudia e Delta Airlines.

L’alleanza SkyTeam al top per puntualità

Delle tre compagnie aeree, che fanno tutte parte dell’alleanza SkyTeam, AeroMexico si è piazzata al primo posto con l’86,70% dei voli in orario (per “orario” si intende che il volo atterra con un ritardo massimo di un quarto d’ora rispetto a quanto schedulato).

In seconda posizione c’è Saudia con l’86,35% dei voli in orario. Entrata più di recente rispetto alle “sorelle” a far parte di SkyTeam, la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita ha grandi ambizioni di crescita per il prossimo decennio. All’inizio dell’anno ha effettuato un ordine per 105 velivoli Airbus, che quasi raddoppieranno la capacità di portata della compagnia.

Sul gradino più basso del podio si conferma l’americana Delta Airlines (83,46%), che già nel 2023 aveva raggiunto ottimi risultati quanto a puntualità. Completano la Top ten Latam (Cile) con una puntalità dell’82,89% dei suoi voli, Qatar Airways (Qatar) 82,83%, Azul (Brasile) 82,42%, Avianca (Colombia) 81,80%, Iberia (Spagna) 81,58%, Sas (Svezia) 81,40% e United Airlines (Usa) 80.93%.

Area Europa, non ci sono compagnie aeree italiane in classifica

Oltre alla classifica a livello globale, Cirium ne ha poi stilata una per area geografica. Non figurano compagnie aeree italiane nella Top ten per puntualità della regione Europa che vede trionfare Iberia Express (84,69%), sussidiaria low cost di Iberia (seconda), seguita da Sas, Vueling, Norwegian, Air Europa, Autrian Airlines, Brussels Airlines, Lot Polish Airlines e Norwegian Air Sweden.

La graduatoria per macro regioni

Le due più grandi compagnie aeree giapponesi, Japan Air Lines e All Nippon Airways (ANA) sono arrivate nelle prime due posizioni per puntualità nella regione Asia-Pacifico. Terza si è piazzata Singapore Airlines; solo nona e decima Cathay Pacific (75,19%) e Qantas (73,93%).

Safair, compagnia aerea low cost con sede in Sudafrica, è stata incoronata la compagnia aerea più puntuale nella regione MENA (Medio Oriente e Africa), seguita da Oman Air e Royal Jordanian.

Per quanto riguarda invece il Nord America, il massimo riconoscimento spetta a Delta, seguita da United e Alaska. In America Latina, la compagnia più puntuale è stata la Copa, con sede a Panama, che si è aggiudicata il primato per il secondo anno consecutivo.

