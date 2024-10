Mai sentito parlare degli scambi linguistici per adulti? Se ogni volta che vai in vacanza all’estero entri in crisi perché non conosci la lingua locale e nessuna lingua straniera e se, quando al lavoro i tuoi colleghi infilano in un discorso una parola in inglese ogni tre e si aspettano che tu faccia altrettanto, ti senti a disagio perché non sai quale sia la giusta pronuncia, questi scambi potrebbero fare al caso tuo.

Vacanze immersive

Potresti, per esempio, fare una vacanza immersiva con lo scopo di imparare l’inglese, il francese, lo spagnolo o qualche altra lingua. Oppure seguire corsi gratuiti grazie all’aiuto di madrelingua che, in cambio, chiedono di imparare l’italiano. L’età non conta: online sono sempre più diffuse piattaforme che permettono agli adulti, ma anche agli studenti più giovani, di partecipare a viaggi finalizzati proprio a imparare a capire e parlare una lingua straniera.

Il vantaggio degli scambi linguistici

Non si tratta delle classiche esperienze di studio all’estero che si facevano quando si era studenti. Questi viaggi sono più alla mano, meno “grammatica oriented”. Certo, se vuoi portarti dietro libri e quaderni, sei libera di farlo. Ma lo scopo di queste “vacanze” è soggiornare in una città all’estero dove si è in compagnia di una persona del posto che vuole imparare la tua lingua, mentre tu impari la sua.

Pensa: potresti passeggiare lungo la Senna in compagnia di un nuovo amico o di una nuova amica e chiacchierare nella sua lingua doverti preoccupare di sbagliare o di non avere un accento perfetto. Magari fermarti a fare la spesa, andare insieme nei locali, conoscere nuove persone, seguirlo o seguirla nella sua vita quotidiana. Fare, insomma, una esperienza immersiva “forzata”, che ti permetterà di imparare tante parole ed espressioni locali.

Le app da conoscere

Che sia dovuto ai bei ricordi di queste esperienze giovanili o all’avvento di servizi di scambio linguistico tra pari online e tramite app per imparare le lingue, gli scambi tra adulti stanno guadagnando popolarità. I portali online che offrono la possibilità di “abbinare” potenziali scambisti sono diversi.

C’è, per esempio, Lingoo, che consente agli utenti di organizzare soggiorni in famiglia nel Paese straniero con insegnanti di lingua a partire da poco più di 30 euro all’anno. Tandem, un social media per studenti di lingue. Kuno, un’app di scambio di apprendimento reciproco che consente ai membri di offrire lezioni di lingua ad altri studenti e organizzare scambi informali nei propri Paesi di origine. Su Reddit, poi, molte persone pubblicano le “lingue offerte e ricercate” per scambi online e nella vita reale.

Scambi linguistici gratuiti

I soggiorni possono essere per singoli o famiglie, reciproci o unidirezionali, gratuiti o talvolta a pagamento, soprattutto se l’ospitante è un insegnante di lingue qualificato che può offrire lezioni come parte di un’esperienza di ospitalità.

Ma la cosa che attrae di più di queste opportunità è il fatto di non dover essere alle prese con corsi istituzionali: si tratta di veri e propri scambi linguistici tra adulti dove non conta se si commettono errori di grammatica o pronuncia mentre si parla. L’importante è imparare a cavarsela. E, a quanto pare, funziona.

