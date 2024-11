Soggiornare gratis, scambiando l’ospitalità con beni o servizi. Anche quest’anno, dal 18 al 24 novembre, torna la Settimana del Baratto, l’iniziativa organizzata dal portale Bed-and-Breakfast.it che riunisce piccoli alberghi, cascine, agriturismo e case vacanza in tutto il territorio italiano.

L’alloggio è gratis in cambio di beni e servizi

Nelle strutture che aderiscono all’iniziativa, centinaia in tutta Italia, sarà possibile soggiornare senza spendere soldi per l’alloggio. Come? Semplicemente offrendo qualcosa in cambio. Aiutare i gestori a raccogliere le olive ad esempio, oppure a tagliare la legna. E ancora a sistemare un giardino o a fare piccoli lavori domestici, in base alle proprie professionalità.

Come funziona la Settimana del Baratto

Giunta alla 16esima edizione, la Settimana del Baratto propone un modo alternativo di viaggiare fondato sullo scambio e l’interazione. Sul sito ufficiale www.settimanadelbaratto.it, gli utenti interessati possono consultare le “liste dei desideri” delle strutture aderenti e scoprire ciò di cui necessitano: marmellate e conserve fatte in casa, vecchi libri o dvd. Ma c’è anche chi concede ospitalità in cambio di musica dal vivo, letture di poesie o performance teatrali, perché il baratto non si limita ai soli beni, ma anche ai talenti dei viaggiatori, offrendo infinite opportunità di scambio. E se l’offerta è accettata, il soggiorno è gratis.

Quali sono i servizi più richiesti nella Settimana del Baratto?

Tra le richieste più gettonate di questa edizione spiccano servizi fotografici e video professionali che aiutino a promuovere le strutture. Un gran numero di offerte è rivolta anche agli artigiani come imbianchini, muratori, elettricisti, idraulici, falegnami e giardinieri: dopo l’intensa stagione estiva, infatti, molte strutture necessitano di piccoli interventi e ritocchi.

Un modo alternativo di viaggiare

La Settimana del Baratto rappresenta quindi un’opportunità straordinaria per chi desidera viaggiare in modo alternativo, fuori dai circuiti turistici tradizionali e lontano dalla logica del consumo. A questo proposito Giambattista Scivoletto, Founder di Bed-and-Breakfast.it, afferma: «La Settimana del Baratto incarna lo spirito più autentico della condivisione e dell’accoglienza. Anno dopo anno, vediamo crescere l’entusiasmo sia da parte dei viaggiatori che dei gestori delle strutture, confermando che il vero valore di questa iniziativa non è solo nello scambio di beni o servizi, ma nelle relazioni umane che nascono. Questo successo dimostra che c’è un forte desiderio di riscoprire un modo più genuino e collaborativo di viaggiare e vivere il nostro Paese».

