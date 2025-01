Sei pronta a scoprire quali sono le mete più economiche per il 2025? Con l’aumento dei costi di viaggio, trovare destinazioni che offrono un buon rapporto qualità-prezzo è diventato essenziale. Skyscanner, tra i principali motori di ricerca internazionali di voli, noleggi auto e hotel, ha stilato una lista delle località che hanno registrato il maggior calo dei prezzi delle tariffe aeree partendo dall’Italia. Una riduzione, spiega Skyscanner, probabilmente dovuta a una combinazione di fattori: il lancio di nuove rotte che aprono queste mete per la prima volta e/o una maggiore frequenza di voli low-cost.

Nagoya, Giappone

Con un calo del 31% delle tariffe aeree, Nagoya è una delle destinazioni più convenienti partendo dall’Italia. Situata nel Giappone centrale, è la quarta città più grande del Paese. Rinomata per la sua rilevanza storica e industriale, offre una combinazione tra cultura tradizionale e modernità. Tra le principali attrazioni di Nagoya da segnalare il castello e il Museo commemorativo dell’industria e della tecnologia Toyota.

Budapest, Ungheria

Budapest ha visto una diminuzione del 28% dei prezzi dei voli. La città è famosa per la sua splendida architettura, la vivace cultura e la sua storia. Tra le attrazioni principali ci sono i famosi bagni termali, il quartiere ebraico e gli animati caffè di Ruin Bar.

Auckland, Nuova Zelanda

Se hai sempre sognato un viaggio in Nuova Zelanda, forse questo è il momento giusto per farlo. I voli per Auckland, la più grande città del Paese, si sono abbassati del 24%. Tra le attrazioni principali troviamo la Sky Tower, il Viaduct Harbour e l’isola di Waiheke, nota per le sue cantine e spiagge.

Göteborg, Svezia

I prezzi dei biglietti aerei per Göteborg dall’Italia hanno registrato una diminuzione del 23%. La città è nota per il design all’avanguardia, l’arte e i ristoranti raffinati.

Pechino, Cina

Con tariffe aeree ridotte del 21% rispetto all’anno scorso, Pechino vale certamente una visita. La città, tra le più interessanti al mondo, brulica per storia e cultura con attrazioni come la Città Proibita e il Tempio del Cielo.

Brisbane, Australia

Con un calo del 19% dei prezzi dei voli, Brisbane è la destinazione ideale per chi cerca un viaggio tra l’avventuroso e il naturalistico. La capitale del Queensland, nota per le sue spiagge e il clima soleggiato, invoglia a uno stile di vita all’aperto. È anche un ottimo punto di partenza per visitare la Gold Coast e la Grande Barriera Corallina.

Biarritz, Francia

Situata lungo la costa sud-occidentale della Francia, anche la città basca segna una diminuzione del 19% delle tariffe aeree. Perfetta per chi ama il surf e la cucina francese, coniuga la maestosità del Golfo di Biscaglia all’elegante architettura cittadina.

Marrakech, Marocco

Per un volo su Marrakech si spende quest’anno il 18% in meno rispetto al 2024. La città Rossa è famosa per i suoi mercati vivaci, i giardini e i palazzi storici.

Vancouver, Canada

Secondo Skyscanner, Vancouver registra un calo del 17% delle tariffe aeree. Considerata una delle città più affascinanti del Nord America, si distingue per la sua combinazione di foreste lussureggianti e moderni edifici. La città è ricca di attività culturali e naturali, con gallerie d’arte, mercati alimentari ed escursioni avventurose.

Berlino, Germania

Le tariffe aeree per raggiungere Berlino segnano un – 16%. Ricca di storia e di cultura, la capitale tedesca è caratterizzata da una vivace scena artistica e musicale e offre ai turisti la possibilità di visitare numerosi musei, gallerie d’arte e teatri. Metropoli dinamica e cosmopolita, regala una vibrante vita notturna e una rinomata cucina internazionale.

