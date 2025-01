Il 2025 sarà ricco di eventi astronomici che promettono di soddisfare la curiosità di chi ama osservare il cielo notturno per scrutare le evoluzione degli astri. Ecco una serie di occasioni imperdibili per rivolgere lo sguardo all’insù e, perché no, riflettere sul nostro rapporto con l’infinito.

Cometa C/2024 G3 ATLAS, prima fra gli eventi astronomici

Si inizia con la cometa C/2024 G3 (ATLAS), proveniente dalla Nube di Oort, fra gli spettacoli astronomici più attesi del 2025, anche se l’osservazione potrebbe risultare problematica nell’emisfero boreale. Il 13 gennaio passerà a soli 13,5 milioni di km dal Sole, raggiungendo una luminosità paragonabile a quella di Venere (magnitudine -3,5). Tuttavia, esiste il rischio che si possa disintegrare a causa del calore estremo. Se resisterà, il momento ideale per osservarla sarà il subito dopo il tramonto del 13 gennaio, guardando a sud ovest.

Grande Opposizione di Marte – 16 gennaio 2025

Il 16 gennaio Marte sarà all’opposizione, una condizione che si verifica quanto un pianeta del Sistema solare è allineato col Sole e la Terra, dal lato opposto rispetto alla nostra stella. Trovandosi alla minima distanza dalla Terra, il Pianeta Rosso si mostrerà più grande e luminoso (naturalmente si tratta di luce riflessa dal Sole) rispetto al solito. Marte sarà visibile per tutta la notte come un punto luminoso arancione: un momento ideale per osservare i dettagli della superficie marziana con un telescopio, come le calotte polari o i grandi canyon.

Eclissi di Luna totale – 13 marzo 2025

Questo evento, purtroppo non visibile dall’Italia, potrà essere osservato perfettamente dal continente americano. Durante questa eclissi totale, la Luna assumerà una tonalità rossastra, nota come “Luna di Sangue”, a causa della rifrazione della luce solare attraverso l’atmosfera terrestre.

Equinozio di primavera – 20 marzo 2025

L’equinozio di primavera, previsto nel 2025 per le 11:01 ora italiana, è un evento astronomico importante che si verifica nel momento in cui vi è un allineamento tra il pianeta Terra e il Sole e questo si trova situato perpendicolarmente sopra l’equatore. In questa giornata, la durata del giorno e della notte sarà quasi uguale. Il solstizio d’estate avverrà il 21 giugno alle 6:42, l’equinozio d’autunno il 22 settembre alle 22:19, il solstizio d’inverno il 21 dicembre 2025 alle 17:03.

Eclissi Solare Parziale – 29 marzo 2025

In questa data sarà possibile osservare un’eclissi solare parziale, con il Sole che sarà oscurato di una porzione differente a seconda della posizione geografica in Italia. A Roma, per esempio, la durata prevista sarà di 56 minuti, dalle 11.35 fino alle 12.31. È fondamentale utilizzare occhiali protettivi o filtri solari certificati per osservare l’evento in sicurezza.

Pioggia di meteore delle Perseidi – 11-12 agosto 2025

Le Perseidi, conosciute come “le lacrime di San Lorenzo”, sono una delle piogge di meteore più spettacolari e attese dell’anno. Nel 2025 il picco coinciderà poco dopo la Luna Piena e la luminosità del disco lunare potrebbe ostacolare parzialmente la visione delle cosiddette “stelle cadenti”. Per osservare al meglio, cerca un luogo buio lontano dall’inquinamento luminoso, prediligi le ore dopo la mezzanotte e, se possibile, scherma la luce della Luna posizionandoti dietro una colonna o un albero.

Eclissi di Luna totale – 7 settembre 2025

La seconda eclissi di Luna totale del 2025, visibile dall’Italia, inizierà alle 19.30 per poi raggiungere il massimo intorno alle 20.11 per poi terminare alle 20.52. In concomitanza col massimo dell’eclissi totale, La Luna sarà vicina all’orizzonte, quindi assicuratevi di avere una visuale libera verso est/sud-est. Anche in questo caso la Luna assumerà il caratteristico colore rosso.

Superluna – 6 ottobre 2025

Ottobre ci regalerà una Superluna, che si verifica quando il nostro satellite si trova entro il 90% dal perigeo (punto di massima vicinanza alla Terra) facendola apparire più grande e luminosa di una normale Luna piena. Alla “luna del raccolto”, prevista per il 6 ottobre, seguirà la “superluna del castoro” del 5 novembre e la “superluna fredda” del 4 dicembre.

Osservare gli eventi astronomici in tutto comfort

Pianifica in anticipo controllando le previsioni meteo e trovando un luogo privo di inquinamento luminoso. Strumenti come binocoli, telescopi e applicazioni per smartphone possono migliorare l’esperienza. Inoltre, prepara l’ambiente portando con te abbigliamento caldo, una coperta o una sedia reclinabile e snack per rendere l’osservazione più confortevole.