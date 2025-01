Uno studio recente condotto da DIPNDIVE ha rivelato quali sono le mete più inquinate al mondo, evidenziando le preoccupanti condizioni ambientali in cui versano alcune delle destinazioni turistiche più visitate. Le città prese in esame sono state valutate in base ai loro livelli di inquinamento, considerando la qualità dell’aria, dell’acqua, l’inquinamento acustico e le concentrazioni di polveri sottili.

Il Cairo, Egitto

Combinati tutti questi fattori, la città più inquinata al mondo è risultata Il Cairo, in Egitto, che ogni anno accoglie quasi 15 milioni di turisti. Il suo Indice di Qualità dell’Aria (AQI) è di 160 (secondo la tabella AQI il valore è accettabile al di sotto di 100), indicando condizioni dell’aria malsane, mentre i livelli di PM2.5 (polveri sottili) raggiungono 68,4 µg/m³, oltre 13 volte il limite sicuro raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di 5 µg/m³.

Los Angeles, USA

Los Angeles, con 49 milioni di visitatori annuali, si classifica al secondo posto delle mete più inquinate. Il suo AQI di 116 e i livelli di PM2,5 di 41,5 µg/m³ sottolineano gravi problemi di qualità dell’aria. Il vasto paesaggio urbano lotta con emissioni e congestione che esacerbano i problemi ambientali in questo polo turistico globale.

Hong Kong

Sul terzo gradino del podio poco invidiabile si piazza Hong Kong, che accoglie 14,7 milioni di visitatori all’anno. L’AQI di 83 e i livelli di PM2,5 di 26,5 µg/m³ indicano un inquinamento atmosferico significativo. Anche il suo indice di qualità dell’acqua, non propriamente dei migliori, rappresenta una sfida nel mantenimento di risorse idriche pulite, aggravando le pressioni ambientali della città.

Bangkok, Thailandia

Bangkok, una delle mete preferite dai turisti con 12,2 milioni di visitatori all’anno, si classifica al quarto posto con un AQI di 91 e concentrazioni di PM2,5 di 30,8 µg/m³, oltre sei volte il limite di sicurezza dell’OMS. L’inquinamento acustico e idrico influiscono ulteriormente sulle condizioni ambientali della città thailandese.

San Diego, USA

San Diego è la quinta città in classifica, con 31,8 milioni di visitatori annuali. Ha un AQI di 73 e livelli di PM2,5 di 20,8 µg/m³. Anche l’inquinamento acustico e idrico hanno contribuito al punteggio di inquinamento complessivo di 40,04, rivelando sfide spesso trascurate in questa città costiera.

Implicazioni per il Turismo

L’inquinamento nelle città turistiche non solo influisce sulla salute dei residenti, ma può anche avere un impatto negativo sull’esperienza dei visitatori. È importante riconoscere come i fattori ambientali possano influenzare i nostri viaggi e le destinazioni che visitiamo. «Città come Los Angeles e Bangkok dimostrano le sfide nella gestione della qualità dell’aria in centri turistici altamente urbanizzati. D’altro canto, destinazioni come Cancun ci ricordano che anche luoghi apparentemente incontaminati possono affrontare problemi ambientali unici, come l’elevato inquinamento acustico», afferma DIPNDIVE in una nota.