In ogni fase della vita che si attraversa, cambiano i gusti e le esigenze. Cosa ti piaceva a 20 anni non è detto che ti piaccia a 40 e ciò che ti faceva impazzire da adolescente potrebbe essere il tuo peggio incubo da anziana. Questo vale un po’ per tutto: dalla musica all’hairstyle, dal cibo all’abbigliamento. E vale anche per le vacanze. Le esigenze non sono più le stesse e magari andando in là con gli anni, all’avventura e il divertimento si preferiscono la comodità e il relax. TUI Musement ha stilato una classifica delle mete di viaggio perfette per gli over 65 basandosi sulle loro recensioni, individuando le 7 davvero imperdibili in Europa.

Il turismo over 65

Se stai pensando che dopo i 65 la voglia di viaggiare sia passata da un pezzo, ti sbagli di grosso. I nati prima del 1960 sono una generazione attiva e curiosa, con una pensione che garantisce stabilità e disponibilità economica e figli ormai abbastanza grandi da non richiedere più la loro presenza costante. Preferiscono partire in passa stagione, per contenere i costi ed evitare di trovare la destinazione troppo affollata. Nonostante preferiscano crociere, centri benessere e tour organizzati, sono affascinati anche da turismo slow e sostenibile, da mete culturali o luoghi in cui la natura è protagonista, ma che soprattutto permettano di scoprire posti autentici.

Minorca (Spagna)

Lontana dalle feste sfrenate di Ibiza, Minorca è l’isola più appartata delle Baleari e questo la rende una delle mete preferite degli over 65. Garantisce un ritmo di vita tranquillo e rilassato, con la possibilità di godersi il sole e la spiagge paradisiache e selvagge, ma anche i parchi naturali dell’isola e i sentieri escursionistici. Ciutadella e Mahón sono le città principali, ma sono imperdibili anche i villaggi di pescatori.

La Palma (Spagna)

La Palma è l’isola più verde delle Canarie, amata soprattutto dai turisti over 65 che cercano una pausa rigenerante. Nota come La Isla Bonita, ha una natura sorprendente con vulcani, boschi, spiagge di sabbia nera e piscine naturali. Sono imperdibili le visite al Parco della Caldera de Taburiente, i villaggi come San Andrés e le osservazioni astronomiche dal Roque de los Muchachos. L’atmosfera è piuttosto tranquilla: non aspettarti una movida frenetica, ma potrai comunque trovare bar e ristoranti per passare le serate in allegria.

Sorrento (Italia)

Sorrento è una meta strategica. Ha un centro storico pieno di negozietti interessanti e gli scorci che si possono ammirare sono di quelli imperdibili. La gastronomia poi è imperdibile, ricca di prelibatezze da leccarsi i baffi. Ma soprattutto la cittadina può essere la base per escursioni in Costiera Amalfitana, oppure a Capri, Ischia e Procida, ma anche a Pompei ed Ercolano. Insomma una meta che i turisti over 65 non possono farsi scappare e infatti è al quinto posto nella classifica delle preferite.

Cefalonia (Grecia)

Per gli over 65 che nella loro vacanza vogliono unire la cultura al relax in spiaggia, Cefalionia in Grecia è la meta ideale. Una cittadina marinara sempre animata, colorata, piena di negozi e supermercati ma per niente frenetica. Il lungomare offre la possibilità di passeggiate incantevoli mentre la via parallela è pina di negozietti e di edifici di interesse. La grotta Melissani è perfetta per chi vuole godersi un’escursione sorprendente.

Madeira (Portogallo)

Madeira è un vero paradiso terrestre, amati dagli over 65 che cercano il relax in mezzo alla natura, e non è un caso se si trova sul podio delle mete che amano maggiormente. I più sportivi possono percorrere i sentieri che seguono le levadas (antichi canali di irrigazione), chi vuole fuggire dallo stress invece amerà i trattamenti di talassoterapia. Il clima mite tutto l’anno rende l’isola ideale per una pausa dall’inverno.

Skiathos (Grecia)

Le isole greche sono una garanzia ad ogni età, e se i più giovani e festaioli adorano Mykonos, gli over 65 preferiscono Skiathos. Lì il mare è cristallino e con oltre sessanta spiagge sabbiose offre paesaggi imperdibile. Il relax è assicurato ma i vicoli del borgo sono pieni di taverne, ouzeri e locali, per chi desidera anche un po’ di vita mondana, mentre i negozi di antiquariato e le gioiellerie accontenteranno chi non può fare a meno dello shopping.

Larnaca (Cipro)

Per gli over 65, Larnaca a Cipro è la destinazione di vacanza ideale, sul primo gradino del podio delle più amate. Questo perché offre mare, storia e tradizioni. La città sulla costa sud-orientale dell’isola offre un lungomare sul quale godersi passeggiate rilassanti, e poi musei archeologi e monasteri, ma anche mercatini nei quali acquistare a buon prezzo prodotti tipici e piccolo artigianato. Tra le attività preferite dai viaggiatori, le escursioni nell’entroterra tra i villaggi tradizionali del Troodos e le cantine.

Leggi anche La cannabis fa male al cuore degli over 65

Leggi anche Donne over 65, quali sport per allungare la vita