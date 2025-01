Ogni anno, il New York Times stila la lista dei 52 Places to Go, una selezione delle destinazioni più affascinanti, originali e ricche di novità del Globo. Nel 2025, il primo posto è occupato dall’Inghilterra della celebre scrittrice britannica Jane Austen, celebrata per il 250° anniversario della nascita. L’Italia si distingue con tre tappe d’eccezione: le Dolomiti, con un nuovo cammino escursionistico; la Sicily Divide Cycle Route, un percorso ciclabile che attraversa la Sicilia lungo una rotta non scontata; e Milano, che si prepara a brillare in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

Il New York Times sceglie un cammino unico sulle Dolomiti

Le Dolomiti, al 15° posto della classifica del New York Times, si arricchiscono del Cammino Retico, un percorso escursionistico di 170 km che attraversa le regioni del Trentino-Alto Adige e del Veneto. Partenza e arrivo al villaggio di Aune di Sovramonte, per sette giorni fra paesaggi alpini straordinari, esplorando laghi, monti e siti storici fra cui un santuario del XII secolo e i palazzi affrescati di Feltre. Il Cammino Retico rilascia ai viaggiatori un passaporto da timbrare nei waypoint del sentiero.

Sicily Divide Cycle Route: la Sicilia lontana dai luoghi comuni

Alla posizione 45, la Sicily Divide Cycle Route è un percorso ciclabile autoguidato che attraversa la Sicilia, da Trapani a Catania, per un totale di 460 chilometri. Il tracciato invita a scoprire l’anima più autentica dell’isola, passando tra villaggi accoglienti e paesaggi spettacolari, lontano dai circuiti turistici più battuti. Nato durante la pandemia, questo itinerario promuove la sostenibilità e il turismo lento, regalando un’immersione nella cultura locale e contribuendo alla rinascita di comunità colpite dallo spopolamento. Un viaggio indimenticabile tra natura, tradizioni e ospitalità siciliana.

Milano: capitale di arte e design

La capitale lombarda conquista il 49° posto grazie alla sua rinascita culturale e artistica. Mentre si prepara ad accogliere le Olimpiadi invernali del 2026, Milano si arricchisce con il progetto Grande Brera, che integra la Pinacoteca di Brera con altre istituzioni come la Biblioteca Braidense e il Palazzo Citterio del XVIII secolo, recentemente ristrutturato , che è stato trasformato in uno spazio d’arte moderna circondato da splendidi giardini. La Design Week , forse l’evento annuale più popolare di Milano, si svolge dal 7 al 13 aprile. Quest’anno il tema, Mondi connessi, mette al centro il ruolo del design nel collegare persone, mondo virtuale, culture e ambiente. Fra le mostre imperdibili Picasso lo straniero e Il labirinto di Tim Burton.

La classifica completa del New York Times

L’Inghilterra di Jane Austen

Immergiti nei paesaggi che hanno ispirato i classici di Jane Austen. Visita Bath, i villaggi storici e i luoghi legati alla scrittrice. Isole Galápagos

Esplora una biodiversità unica al mondo con tartarughe giganti e paesaggi vulcanici. Perfetto per gli amanti della natura e della scienza. I musei di New York City

Scopri arte, storia e innovazione nei musei iconici come il MoMA e il Met. Un’esperienza culturale senza pari. Assam, India

Regione remota ricca di cultura, ai confini con Myanmar e Bangladesh. Nel 2024, i Charaideo Moidams, o Piramidi di Assam, sono stati iscritti come sito patrimonio mondiale dell’UNESCO. “White Lotus”, Thailandia

Spiagge mozzafiato e resort di lusso che evocano le ambientazioni della famosa serie. Una fuga tropicale elegante. Groenlandia

Ammira i ghiacciai e l’aurora boreale in uno dei luoghi più remoti e spettacolari del mondo. Meta ideale per avventure artiche. Aix-en-Provence, Francia

Città d’arte e cultura, famosa per i mercati provenzali, Aix-en-Provence celebra l’anno di Cézanne con mostre ed eventi. Da visitare Jas de Bouffan, dove l’artista ha creato opere come I giocatori di carte. Sun Valley, Idaho, USA

Paradiso per gli amanti dello sci e delle attività outdoor. Dal 22 al 27 marzo ospiterà le finali della Coppa del mondo di sci alpino Audi FIS. Lumbini, Nepal

Luogo di nascita del Buddha, un sito sacro per i buddisti. Esplora templi, stupa e l’atmosfera spirituale. Nobità di quest’anno l’India International Center for Buddhist Culture and Heritage, un edificio a zero emissioni di carbonio a forma di loto con sale per la meditazione e le esposizioni. Sydney, Australia

Vivi l’energia della città tra l’iconica Opera House e Bondi Beach. Perfetto mix di cultura urbana e natura. Coimbra, Portogallo

Città universitaria ricca di storia, con biblioteche maestose e un’atmosfera vibrante. Un gioiello del Portogallo centrale. Angola

Scopri paesaggi selvaggi e spiagge incontaminate. I parchi nazionali di Luengue-Luiana e Mavinga fanno parte della nuova area di conservazione Kavango-Zambezi. Amburgo, Germania

Questa città portuale si distingue per la sua architettura contemporanea, i quartieri moderni come HafenCity e una vivace scena musicale e artistica. Nicaragua

Vulcani, spiagge da sogno e città coloniali come Granada. Una meta perfetta per l’avventura e il relax. Le Dolomiti, Italia

Patrimonio UNESCO, con scenari mozzafiato e cucina alpina tradizionale. Da provare nuovo il Cammino Retico. Asheville, Carolina del Nord, USA

Immersa nei monti Blue Ridge, Asheville è nota per le sue birrerie artigianali, la vivace scena artistica e i panorami mozzafiato. Magdalena River, Colombia

Questo maestoso fiume offre crociere fluviali che attraversano città coloniali e panorami naturali di grande bellezza. Los Cabos, Messico

Resort di lusso, spiagge bianche e un mare cristallino. Un paradiso per relax e sport acquatici. Alishan, Taiwan

Famoso per i suoi antichi alberi di cipresso, i paesaggi montani e le spettacolari albe, Alishan è una destinazione unica per gli amanti della natura. Flow Country, Scozia

Un’area di torbiere uniche al mondo, ideale per gli amanti della natura. Habitat di fauna rara e paesaggi incredibili. Kristiansand, Norvegia

Una città costiera con spiagge incantevoli e una vivace scena culturale. Il museo Kunstsilo, costruito in un vecchio silo per cereali, ospita una delle più grandi collezioni al mondo di modernismo nordico. Bukhara, Uzbekistan

Una perla della Via della Seta, con splendidi edifici storici e bazar vibranti. Immergiti nella cultura centroasiatica. Lexington e Concord, Massachusetts, USA

Luoghi chiave della Rivoluzione Americana, ricchi di storia. Scopri musei e pittoresche campagne. Canfranc, Spagna

Un’antica stazione ferroviaria trasformata in un hotel di lusso. Un mix di storia e panorami montani spettacolari. Benin City, Nigeria

Culla dell’antico Regno del Benin, celebre per i suoi bronzi. Una finestra sulla storia e la cultura africana. Amsterdam

Naviga lungo i canali ed esplora musei iconici come il Rijksmuseum e la Casa di Anna Frank. Amsterdam quest’anno festeggia il suo 750° compleanno, offrendo ai visitatori centinaia di eventi in tutta la città. New Orleans, USA

Culla del jazz, famosa per il Mardi Gras e la cucina creola. Un mix di cultura, musica e storia. Raja Ampat, Indonesia

Un paradiso sottomarino con barriere coralline spettacolari. Perfetto per immersioni e avventure tropicali. Delfi, Grecia

Sito archeologico leggendario, sede dell’oracolo dell’antichità. Circondato da un paesaggio mozzafiato. Da segnalare il nuovo sentiero del Pindo, un trekking di 42 giorni attraverso i monti del Pindo che vanno dal confine albanese alla costa di Delfi. Toyama, Giappone

Un gioiello nascosto con montagne imponenti e una gastronomia eccellente. Da segnalare il Glass Art Museum progettato da Kengo Kuma e, a settembre, il pittoresci festival Owara Kaze. Paesi Baschi francesi

Valli verdi e villaggi pittoreschi immersi nella tradizione basca, paradiso della gastronomia con numerosi chef di prestigio. Kilifi, Kenya

Spiagge paradisiache sull’Oceano Indiano e una vibrante scena culturale. Un mix perfetto tra relax e avventura. Isole Vergini Britanniche

Dopo gli uragani Irma e Maria nel 2017, le Isole Vergini Britanniche hanno ripreso ad attrarre i turisti grazie a resort rinnovati, acque cristalline e paesaggi mozzafiato. Lofoten Islands, Norvegia

Montagne spettacolari, fiordi selvaggi e piccoli borghi di rorbu, tipiche case norvegesi, dove si lavora il merluzzo. Un paradiso per escursionisti e amanti dell’aurora boreale. East London

Un quartiere vibrante con street art, mercati e caffè di tendenza. A febbraio, aprirà il teatro Sadler’s Wells East da 550 posti per la danza contemporanea, mentre a maggio debutterà il V&A East Storehouse. Arcipelago di Stoccolma, Svezia

Un labirinto di isole tranquille perfette per escursioni, kayak e relax. Lo Stockholm Archipelago Trail è stato inaugurato lo scorso autunno. Un’esperienza nordica unica. Kutaisi, Georgia

Città storica con un’architettura affascinante, vicino alle grotte di Prometeo e ai monasteri antichi. Quest’anno, Kutaisi aprirà un nuovo museo digitale interattivo, ospitato in un’ex residenza reale, che metterà in risalto i suoi 3.500 anni di storia. Osaka, Giappone

La città della cucina giapponese, con mercati vibranti e ristoranti stellati. Da aprile a ottobre, la città ospiterà l’Expo mondiale con padiglioni di 161 paesi e la previsione di oltre 20 milioni di visitatori. Detroit, USA

Una città rinata, con una scena artistica e musicale in fermento. Quest’anno verrà inaugurato il ponte Gordie Howe, il più lungo del Nord America, che collegherà a Windsor (Ontario) e al Trans Canada Trail. Trent-Severn Waterway, Ontario, USA

Un affascinante percorso acquatico perfetto per crociere e sport d’acqua. Da quest’anno il nuovo Canadian Canoe Museum, la più grande collezione di canoe, kayak e imbarcazioni a remi al mondo. Montserrat, Spagna

Un monastero iconico situato tra formazioni rocciose straordinarie. Perfetto per spiritualità e trekking. Per il suo millesimo anniversario, sono previsti numerosi eventi fra cui un festival musicale e una mostra che ripercorre la cronologia del monastero. Australia occidentale

Vasti paesaggi selvaggi, spiagge deserte e natura incontaminata. Un’avventura senza limiti per gli amanti dell’outdoor. Completata quest’anno la più lunga autostrada per veicoli elettrici dell’Australia con 110 stazioni di ricarica rapida. Washington DC, USA

Ricca di musei gratuiti e storia politica, quest’anno la capitale Usa ospiterà l’incontro internazionale WorldPride, il cui tema di quest’anno, The fabric of freedom, è incentrato sull’unità. Nangma Valley, Pakistan

Un paradiso nascosto tra le montagne del Karakorum. Nota come lo Yosemite del Pakistan, sta diventando più accessibile grazie a collegamenti con Dubai. Pista ciclabile “Sicily Divide Cycle Route“

Un percorso panoramico tra campagne e villaggi siciliani. Perfetto per gli amanti della bici e della natura. Ollantaytambo, Perù

Una città inca perfettamente conservata, porta d’accesso a Machu Picchu. Vivi la storia e la cultura peruviana. Abu Dhabi

Un mix di modernità e tradizione, con attrazioni come il Louvre Abu Dhabi e la Grande Moschea. Quest’anno il Saadiyat Cultural District vedrà l’inaugurazione dello Zayed National Museum, progettato da Foster + Partners; del Guggenheim Abu Dhabi , progettato da Frank Gehry; di un nuovo museo di storia naturale; e di Phenomena, uno spazio d’arte multisensoriale progettato dal collettivo giapponese teamLab. Huangshan, Cina

Montagne avvolte nella nebbia e paesaggi da cartolina, ideale per escursioni e fotografia. Nel 1990, il monte Huangshan è stato designato patrimonio mondiale dell’UNESCO, la Cina sta investendo molto per rendere questa località sempre più attrattiva e raggiungibile. Milano, Italia

Capitale della moda e del design, sta dando impulso all’arte e alla cultura grazie a progetti come la Grande Brera, un complesso artistico multisito che riunisce la Pinacoteca di Brera e altre istituzioni come la Biblioteca nazionale Braidense e il Palazzo Citterio. Bulgaria

Un mix di natura incontaminata, siti storici e città vibranti. Consigliata un’escursione nel Parco nazionale di Rila e una visita al mistico Monastero di Rila. Rotterdam, Paesi Bassi

Un’architettura futuristica e una scena culturale vivace. Il museo Fenix dedicato alle storie globali di migrazione e rinascita attraverso l’arte, aprirà a maggio in un magazzino del 1923. Montserrat, Caraibi

Un’isola vulcanica con spiagge nere e una natura rigogliosa, paradiso per gli escursionisti che possono scalare le sue verdi colline e visitare la misteriosa zona vulcanica.

