U n weekend in Abruzzo, l'ideale per chi ha bisogno di rigenerarsi in mezzo alla natura

Veduta della Maiella da Borgo Baccile, Crecchio (CH)

C’è un luogo rurale in Abruzzo in cui mare e montagna si incontrano in un’oasi di pace che ti fa dimenticare il mondo frenetico. È Borgo Baccile in provincia di Chieti a pochi km da Ortona. La posizione geografica è di quelle da dubbi amletici: la vista della Majella invoglia a un rigenerante percorso trekking, mentre la vicinanza del mare induce al relax. Ma per i più dinamici c’è la ciclovia dell’Adriatica, una pista ciclabile che percorre la costa abruzzese da Pescara a Vasto, completata nel 2021.

Qualsiasi sia la scelta, il palato sarà ricompensato dal buon cibo della tradizione e da un sorso di vino della “casa”: Borgo Baccile porta la firma di Vini Fantini.

Borgo Baccile in Abruzzo

Borgo Baccile è un nucleo di case di pietra che risalgono alla fine del Settecento. Incastonate nella campagna abruzzese vicino Ortona, sono state abitate da 40 famiglie di pastori e contadini, ma per motivi legati alla Seconda Guerra mondiale sono state abbandonate. Così il borgo rischiava letteralmente di cadere a pezzi. Fino al 2013, quando la famiglia Sciotti, proprietaria di Fantini Group, ha deciso di ristrutturarlo per creare una struttura ricettiva dal gusto eco-chic. Senza però snaturare il fascino delle antiche abitazioni rurali.

Nei locali di Borgo Baccile ci sono tracce dei luoghi di lavoro dei campi e con gli animali: le stalle, il fienile, le cantine sotterranee (visibili attraverso vetrate suggestive). L’arredo è essenziale ma curato, completato da pezzi da museo della vita contadina e da foto d’epoca che testimoniano una vita che non c’è più. Chiudendo gli occhi, si riesce facilmente a immaginare il lento ritmo di un tempo che l’odierna calma campagna d’Abruzzo non ha spento del tutto.

Che cosa fare in un we in Abruzzo

La provincia di Chieti offre diverse attrazioni naturalistiche come il Parco della Majella, dove è possibile visitare antichi borghi suggestivi come: Guardiagrele, Orsogna Palena Fara San Martino, Lama dei Peligni dove sono vicine le Grotte Del Cavallone, le più alte d’Europa.

Da Ortona a Vasto si snoda la famosa costa dei Trabocchi, le antiche strutture di legno, tipiche abruzzesi, per la pesca. Oggi sono diventate patrimonio dell’Unesco, e alcune sono state trasformate in suggestivi ristoranti in mezzo al mare.

Se si ama la bici, si può provare l’ebrezza di pedalare lungo il mare percorrendo la suggestiva ciclovia dell’Adriatico che in alcuni tratti da Ortona a Vasto si inerpica in facili tratti di sterrato.

Altre idee per chi ama la vacanza sportiva: canoa sul Tirino, uno dei fiumi più puliti d’Europa; oppure escursioni a cavallo nella riserva di Punta Aderci, una delle tre spiagge selvagge più belle d’Italia.

Per i curiosi della vinificazione, si può fare un giro nella cantina di Vini Fantini, con degustazione delle loro eccellenze, ma anche di oli extravergini preziosi e di prodotti tipici locali. .