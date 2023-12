Villaggi di Babbo Natale, ecco i più belli d’Italia

D a Nord a Sud, sono moltissimi quelli che ogni anno vengono allestiti nel nostro Paese per far sognare soprattutto i più piccoli

La magia del Natale mette d’accordo grandi e piccini. Tra regali, alberi di Natale e lucine colorate, c’è una tradizione che ormai ha preso piede anche in Italia. Sono i villaggi di Babbo Natale, luoghi incantati dove immergersi completamente nell’atmosfera delle feste. Da Nord a Sud, sono moltissimi quelli che ogni anno vengono allestiti nel nostro Paese per far sognare soprattutto i più piccoli. Vediamo dove si trovano i villaggi più belli.

La Lapponia al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano)

Fino al 7 gennaio 2024 il Carroponte di Sesto San Giovanni, a pochi passi da Milano, si trasforma in un incantevole villaggio della Lapponia, un luogo magico grazie all’allestimento di migliaia di luci natalizie. Nel villaggio si può trovare addirittura un Ufficio postale dove i più piccoli posso inviare la loro letterina a Babbo Natale.

A Roma c’è il Christmas World

A Villa Borghese, a Roma, è stato allestito il Christmas World, che si svolge al Galoppatoio fino il 7 gennaio 2024. Il parco tematico ripercorre un viaggio immaginario in otto città del mondo (Roma, Parigi, Londra, Tokyo, New York, Berlino, Nuova Delhi e la Lapponia). In programma ci sono concerti e attività di vario tipo. Novità di quest’anno un’area dedicata alla Fabbrica di Cioccolato di Willy Wonka.

La città del Natale a Jesolo

La magia del Natale arriva ovviamente anche nei luoghi di mare. A Jesolo (Venezia) è tornata la Città del Natale, visitabile fino al 4 febbraio. Attrazione principale sono le opere degli artisti della sabbia con la 21esima edizione dello “Jesolo Sand Nativity”, dal titolo “Sulle orme di Francesco d’Assisi”, percorso che racconta la vita di San Francesco attraverso 12 episodi.

Il Borgo natalizio di Chiusa

Dal venerdì alla domenica, fino alla viglia di Natale, il comune di Chiusa (Bolzano) si trasforma in un borgo natalizio. Il centro storico, decorato con alberi e addobbi, è ricco di bancarelle con prodotti artigianali e cibo. Ma non solo: cori gospel, giocolieri e mangiatori di fuoco rendono l’atmosfera ancora più natalizia.

A Vetralla il Regno di Babbo Natale

Fino a gennaio a Vetralla, in provincia di Viterbo, è possibile visitare il Regno di Babbo Natale. Come al Carroponte di Sesto San Giovanni, anche qui i piccoli visitatori potranno spedire la letterina a Babbo Natale. Da non perdere l’Oasi dei Presepi, il Salone delle Luci, la Valle dei Villaggi in Miniatura, L’impero degli Schiaccianoci e la Galleria Principale per un viaggio immersivo nell’atmosfera magica del Natale.

Il Christmas village di Bologna

Negli spazi di FICO, a Bologna, fino al 7 gennaio è allestito il più grande parco a tema Natale. Qui si può respirare l’atmosfera magica di questo periodo dell’anno e gustare specialità gastronomiche del Natale da ogni parte d’Italia.