Le 10 canzoni che risuoneranno di più nelle case degli Italiani questo Natale

D a "Jingle Bells" a "Tu scendi dalle stelle", da "Last Christmas" a "Jingle Bell Rock", ecco le canzoni che ascolteremo nelle case a Natale

Un linguaggio universale che può unirci in emozioni, esperienze e ricordi condivisi. Si tratta della musica che questo Natale, quando ci riuniremo con i nostri cari, giocherà ancora una volta un ruolo chiave durante i festeggiamenti. Ma quali sono le canzoni di Natale che risuoneranno nelle case di tutta Italia durante le feste? E quali sono le tendenze musicali che hanno catturato il cuore degli italiani nel 2023?

La nuova ricerca di Preply, piattaforma di apprendimento linguistico online, ha analizzato i dati del volume di ricerca per rivelare i testi più cercati in Italia di questo Natale e nel 2023, nonché gli artisti musicali più cercati. Inoltre, gli esperti linguistici di Preply hanno condiviso ciò che rende i testi delle canzoni così orecchiabili.

I 10 testi musicali più cercati in Italia nel 2023

Secondo la ricerca di Preply, il testo più cercato del 2023 in Italia è quello della canzone “Italodisco” della rock band italiana The Kolors. La canzone è uscita a maggio 2023 ed è arrivata in cima alle classifiche italiane a luglio; i critici musicali italiani l’hanno elogiata come “il successo dell’estate 2023”. Dopo aver ricevuto così tanta attenzione, non sorprende che gli italiani ne cerchino il testo, con una media di 516.000 ricerche annuali.

Al secondo posto c’è “Hallelujah” di Leonard Cohen. Nonostante sia stata pubblicata per la prima volta quasi 40 anni fa, nel 1984, la canzone è ancora oggi una delle preferite, con una media di 290.400 ricerche all’anno in Italia. È stata inserita nell’elenco delle 500 migliori canzoni dalla rivista Rolling Stones ed è stata suonata da più di 300 cantanti in varie lingue nel corso degli anni, il che ha contribuito a mantenerne la popolarità.

Al terzo posto figura “Tango” di Tananai, con una media di 270.000 ricerche all’anno in Italia per questo testo.

Dal quarto al decimo posto ecco “Mon Amour” di Annalisa, “Cenere” di Lazza, “bellissimissima” di Alfa, “Another Love” di Tom Odell, “Rubami la Notte” dei Pinguini Tattici Nucleari, “Flowers” di Miley Cyrus e “Vetri Neri” di AVA.

La top 10 dei testi delle canzoni di Natale più cercati in Italia

Oltre a rivelare i testi più cercati dell’anno in generale, la ricerca di Preply ha svelato anche i 10 testi delle canzoni di Natale più cercati in Italia.

Al primo posto, quasi inarrivabile, c’è “Jingle Bells“, che risale addirittura al 1850. La combinazione della melodia contagiosa e del messaggio allegro della canzone ne fanno un classico natalizio senza tempo, guadagnando una media di 153.600 ricerche all’anno per questo testo.

“Tu Scendi Dalle Stelle” è al secondo posto. Il canto natalizio italiano del 1700 ha una media annua di 120.000 persone alla ricerca del testo. La canzone è diventata una parte fondamentale delle tradizioni natalizie italiane, cantata nelle case, nelle chiese e durante le celebrazioni pubbliche in tutto il Paese.

Al terzo posto troviamo “Astro del Ciel” con una media di 86.280 ricerche all’anno, seguito da “Last Christmas” degli Wham! (85 mila) e “Feliz Navidad” di José Feliciano (73.400). Dal sesto al decimo posto: “A Natale Puoi”, “Bianco Natale”, “Jingle Bell Rock”, “All I Want for Christmas Is You”, “Oh Happy Day”.

I 5 artisti musicali più cercati in Italia nel 2023

Per quanto riguarda gli artisti, la cantante colombiana Shakira è in cima alle classifiche italiane di quest’anno. È diventata famosa per la prima volta all’inizio degli anni 2000 con successi come “Whenever, Wherever” e “Hips Don’t Lie” e continua ad essere popolare in tutto il mondo. In Italia riceve la media impressionante di 5,4 milioni di ricerche all’anno.

Gianni Morandi è al secondo posto con 4,418 milioni di ricerche all’anno, seguito dal compianto collega Toto Cutugno (4,417 milioni) e dalla superstar del pop globale Taylor Swift (3,6 milioni). In quinta piazza l’inossidabile Mina (2,9 milioni).

Perché le canzoni di Natale sono così orecchiabili?

“I testi più orecchiabili sono spesso semplici e ripetitivi, il che li rende facili da ricordare e da cantare insieme. La ripetizione di frasi o versi può renderli più memorabili e l’uso di rime efficaci può creare un senso di flusso e rendere i testi più piacevoli per gli ascoltatori”, commenta Sylvia Johnson, esperta linguistica di Preply.

“I testi accattivanti – continua – spesso attingono alle nostre emozioni, sia attraverso temi di amore, perdita o gioia. Quando ci connettiamo con una canzone a livello emotivo, diventa più memorabile e probabilmente ci rimarrà impressa, il che potrebbe spiegare perché così tante canzoni natalizie sono molto orecchiabili, poiché le associamo a ricordi felici delle festività natalizie”.