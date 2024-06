N onostante la recente drammatica turbolenza sul volo Doha-Dublino, la Qatar Airways è stata giudicata la migliore compagnia aerea del mondo. La classifica di AirlineRatings.com

Di recente la Qatar Airways è entrata nelle cronache per l’impressionante turbolenza verificatasi sopra i cieli della Turchia sul volo Doha-Dublino con 6 passeggeri e 6 assistenti di volo rimasti feriti. Nonostante questa drammatica vicenda, la compagnia di bandiera del Qatar ha riconquistato il titolo di migliore al mondo. La classifica è redatta annualmente dall’agenzia australiana per la sicurezza aerea AirlineRatings.com.

I criteri della classifica di AirlineRatings.com

Qatar Airways, dopo aver ceduto la corona nel 2023 ad Air New Zealand, è stata nominata ancora una volta la migliore compagnia aerea al mondo. L’annuale Airline Excellence Awards di AirlineRatings.com valuta i vettori in base a 12 criteri che includono sicurezza e valutazione del prodotto, età della flotta, redditività, incidenti gravi, innovazione, ordini anticipati della flotta e recensioni dei passeggeri da più fonti. La giuria composta da cinque redattori, guidata dal caporedattore di AirlineRatings.com Geoffrey Thomas, vanta complessivamente più di 100 anni di esperienza nel settore.

Il primato di Qatar Airways fra le compagnie aeree

“Qatar Airways si è classificata prima in molte aree chiave, anche se il punteggio è stato molto vicino nelle top 10 – ha affermato Thomas -. Le recensioni dei passeggeri, tuttavia, hanno premiato Qatar Airways rispetto a tutte le compagnie aeree e la sua coerenza e l’elevato standard di fornitura del servizio sono emersi dal feedback.”

In quali ambiti eccellono Qatar Airways e le altra compagnie top

Singapore Airlines ha vinto per la migliore Prima Classe, Qatar Airways per la migliore Business Class, Emirates per la Premium Economy e Air New Zealand per l’Economy Class. Qatar Airways ha vinto il premio per il miglior catering, Virgin Australia per il miglior equipaggio di cabina, mentre Qantas ha trionfato con le sue Lounge.

Le migliori compagnie aeree nei diversi continenti

Per i viaggi a lungo raggio, i riconoscimenti di eccellenza di AirlineRatings.com sono divisi in base alle regioni del mondo. Per il Medio Oriente, ha trionfato Qatar Airways. La Korea Air ha vinto nell’Asia settentrionale, mentre la Cathay Pacific Airways si è attestata al primo posto nel Sud-Est asiatico. Air New Zealand ha dominato nell’Australia-Pacifico. Air France è stata giudicata la migliore in Europa, mentre Turkish Airlines è stata scelta per l’Europa meridionale. Ad Air Canada il premio per il Nord America, mentre Latam ha vinto per il Sud America.

Le 25 migliori compagnie per il 2024 per AirlineRatings.com

Qatar Airways Korea Air Cathay Pacific Airways Air New Zealand Emirates Air France/KLM All Nippon Airways Etihad Airways Qantas Virgin Australia/Atlantic Vietnam Airlines 12 . Singapore Airlines EVA Air TAP Portugal JAL Finnair Hawaiian Alaska Airlines Lufthansa / Swiss Turkish Airlines IGA Group (British Airways e Iberia) Air Canada Delta Linee aeree United Airlines American Airlines

Le 25 migliori low cost per AirlineRatings.com

In ordine alfabetico:

Gruppo AirAsia

Air Baltic

Air Canada Rouge

Cebu Pacific

EasyJet

Eurowings

FlyDubai

FlyNAS

GOL

JetBlue

Jet2

Jetstar Group

Jeju Air

Norwegian

Peach

Ryanair

Scoot

SpiceJet

Sun Country Airlines

Southwest Airlines

Transavia

Vietjet

Volotea

Vueling

WizzAir