I World Travel Awards, giunti alla 31ª edizione, sono un vero e proprio marchio di qualità nel mondo del turismo. Questi premi celebrano destinazioni, alberghi, resort, compagnie aeree e di crociere che si sono distinti per eccellenza dei servizi e innovazione. Fra mete affascinanti e hotel da sogno, gli “Oscar del turismo” rappresentano una una vetrina internazionale che riconosce l’alto livello raggiunto dagli operatori del settore; e per i viaggiatori sono una fonte di ispirazione per chi è alla ricerca di nuove destinazioni ed esperienze uniche da inserire nella propria wish list.

Ecco, categoria per categoria, tutti i World Travel Awards 2024, assegnati quest’anno in occasione di una cerimonia a Funchal, capitale dell’isola di Madeira.

World Travel Awards: la migliore destinazione del mondo

Le Maldive sono state premiate per il quinto anno consecutivo come World’s Leading Destination. Oltre a questo prestigioso riconoscimento, l’arcipelago ha vinto anche gli Oscar di Migliore destinazione green, Migliore destinazione per luna di miele dell’Oceano Indiano 2024 e Migliore destinazione per le immersioni dell’Oceano Indiano 2024, confermando l’eccellenza in diversi ambiti turistici.

World Travel Awards: la miglior destinazione culinaria

Per la dodicesima volta, il Perù si è aggiudicato il titolo di World’s Leading Culinary Destination 2024. Oltre a questo, il Paese ha ottenuto anche il riconoscimento di Migliore destinazione culturale del mondo e Machu Picchu ha trionfato come Attrazione turistica leader nel mondo. Tutto questo dimostra la straordinaria offerta culinaria e culturale del Paese.

Miglior destinazione per un city break

Lisbona ha vinto il titolo di World’s Leading City Break Destination 2024, consolidando la sua posizione come una delle città perfette per un long weekend. Inoltre, è stata premiata anche come World’s Leading Heritage City Destination 2024, una testimonianza del suo valore storico e culturale.

Miglior destinazione per tutte le stagioni

Il titolo di World’s Leading All-Season Destination è stato assegnato a Batumi, una cittadina georgiana situata sulle coste del Mar Nero. Questo riconoscimento celebra la sua crescente popolarità come meta ideale da visitare in ogni periodo dell’anno, grazie alla bellezza naturale e alle numerose opportunità turistiche.

World Travel Awards: la miglior città per una vacanza

Manila, capitale delle Filippine, ha vinto il riconoscimento di World’s Leading City Destination 2024. Questa città, sempre più apprezzata dal turismo internazionale, unisce storia, modernità e l’ospitalità del popolo filippino.

Miglior destinazione balneare

Il Portogallo, con 19 premi vinti, ha ottenuto anche il titolo di World’s Leading Beach Destination 2024, con la regione dell’Algarve che ha trionfato per la sua straordinaria bellezza e le sue spiagge, come già accaduto nel 2020 e nel 2021.

Miglior destinazione emergente

Braga, in Portogallo, ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo di World’s Leading Emerging Tourism Destination 2024. Conosciuta come la “Roma del Portogallo”, Braga è apprezzata per il suo affascinante centro storico.

Miglior destinazione nella natura

L’arcipelago di St. Vincent & The Grenadines ha conquistato il titolo di World’s Leading Nature Destination 2024. Grazie ai paesaggi mozzafiato, alle spiagge immacolate e alla straordinaria biodiversità, è una delle destinazioni più incontaminate al mondo.

Miglior destinazione per il turismo d’avventura

Passadiços do Paiva, una serie di passerelle in legno nella Valle del Paiva (Portogallo), ha vinto il premio di World’s Leading Adventure Tourism Destination 2024. Una meta ideale per gli amanti dell’avventura e dell’esplorazione.

Miglior destinazione insulare

Madeira ha vinto per la decima volta consecutiva il titolo di World’s Leading Island Destination 2024, un riconoscimento che celebra le sue bellezze naturali e l’ospitalità che la rende una meta di prim’ordine.

Miglior isola privata al mondo

Thanda Island, al largo delle coste della Tanzania, ha vinto il titolo di World’s Leading Exclusive Private Island 2024. Questa esclusiva isola privata è accessibile solo su prenotazione, offrendo un’esperienza unica di lusso e privacy.

Miglior destinazione turistica per le famiglie

La Giamaica ha vinto il titolo di Best Travel Destination for families. Con spiagge come Seven Mile Beach a Negril e Doctor’s Cave Beach a Montego Bay, la Giamaica è ideale per famiglie grazie a acque calme e sicure, perfette per i bambini.

Miglior compagnia aerea del mondo per i World Travel Awards

Qatar Airways ha conquistato il titolo di World’s Leading Airline 2024, rafforzando la sua posizione di leader nel settore. Negli ultimi anni, la compagnia ha ricevuto numerosi premi, tra cui il prestigioso riconoscimento di Migliore compagnia aerea del mondo assegnato da Skytrax.

World Travel Awards: la miglior compagnia di crociere

Norwegian Cruise Line ha vinto il titolo di World’s Leading Cruise Line 2024, grazie al suo modello Freestyle, che permette agli ospiti di personalizzare completamente la propria esperienza di crociera.

World Travel Awards: il miglior hotel del mondo

Il Jumeirah Al Naseem di Dubai ha conquistato il titolo di World’s Leading Hotel 2024. Un’icona dell’ospitalità degli Emirati Arabi Uniti, situato nella famosa area di Madinat Jumeirah.

Miglior boutique hotel

Il Saxon Hotel, Villas and Spa di Johannesburg (Sudafrica) si è guadagnato il riconoscimento di miglior boutique hotel grazia alla sua esclusività e al servizio impeccabile.

Miglior hotel di design

Il Raffles Doha ha vinto il titolo di World’s Leading Design Hotel 2024. Progettato da Jean-Michel Gathy, l’hotel unisce il design contemporaneo con le tradizioni culturali del Qatar.

Miglior hotel in città

Il Conrad Istanbul Bosphorus ha ottenuto il premio di World’s Leading City Hotel 2024, grazie alla sua posizione privilegiata sul Bosforo e alla qualità dei suoi servizi che lo rendono una scelta perfetta per chi visita la città.

Miglior nuovo hotel

Il Waldorf Astoria Doha West Bay è stato premiato come World’s Leading New Hotel 2024 grazie alla sua architettura moderna e sofisticata.

World Travel Awards: il miglior resort

Il Forte Village Resort in Sardegna ha vinto il titolo di World’s Leading Resort, World’s Leading Sports Academy e World’s Leading Sports Resort 2024. Con le sue strutture di alta qualità, è il punto di riferimento per il turismo sportivo e di lusso.

Miglior resort su un’isola

Il premio World’s Leading Island Resort 2024 è stato attribuito all’Almar Timi Ama Resort & Spa, una struttura elegante situata nell’Area Marina Protetta Capo Carbonara di Villasimius, che rappresenta l’eccellenza dell’ospitalità sull’isola.

Miglior eco-resort

L’Arbatax Park Resort ha vinto il titolo di World’s Leading Eco Resort 2024. Situato nel Parco Naturalistico Bellavista, è un esempio di come un resort possa combinare lusso e sostenibilità in armonia con la natura.

Miglior resort sulla spiaggia

L’Andilana Beach Resort, situato a Nosy Be, Madagascar, ha conquistato il titolo di World’s Leading Beach Resort 2024. Una delle migliori destinazioni per chi cerca una vacanza rilassante in un paradiso naturale.

Resort più romantico

Il Charming Luxury Lodge & Private Spa, situato sul Lago Nahuel Huapi a Bariloche, ha vinto il premio di World’s Leading Romantic Resort 2024. È il luogo ideale per coppie in luna di miele o per chi cerca una pausa romantica immersa nella natura.

Migliore hotel green

Il Gaia Hotel & Reserve, in Costa Rica, ha ricevuto il titolo di World’s Leading Green Hotel 2024. Situato nel Parco Nazionale Manuel Antonio, questo resort si distingue per il suo impegno verso il turismo responsabile e la conservazione dell’ambiente.

World Travel Awards: la miglior suite d’hotel

L’Excelsior Hotel Gallia di Milano ha conquistato il titolo di World’s Leading Hotel Suite 2024. La Katara Royal Suite, tra le più grandi e sfarzose d’Europa, rappresenta il massimo del lusso con le sue dimensioni straordinarie e i suoi servizi esclusivi.

Miglior resort per la luna di miele

Il Six Senses Zighy Bay, situato in Oman, ha vinto il titolo di World’s Leading Honeymoon Resort 2024. Un rifugio esclusivo che unisce lusso, intimità e natura, perfetto per le coppie in cerca di un’esperienza indimenticabile.

World Travel Awards, la migliore società di gestione alberghiera

Il riconoscimento di World’s Leading Hotel Management Company 2024 è stato assegnato al Barceló Hotel Group, che gestisce oltre 270 hotel in più di 50 Paesi, confermando la sua posizione di leader nel settore.

Leggi anche Gig-tripping, il bello di unire il viaggio a un concerto