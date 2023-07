A Marzamemi lo stilista palermitano Alessandro Enriquez ha presentato la sua Resort collection 2024. Caftani fluidi, abiti tubino con maxi ruches, gonnelloni a ruota e top annodati: tutto il suo vocabolario stilistico e una mise en scene tra magia e amore.

Alessandro Enriquez, palermitano di nascita, milanese d’adozione e poliedrico stilista del Made in Italy, ha scelto l’incantevole Marzamemi e una storia tutta siciliana per raccontare e presentare la Resort collection 2024.

Alessandro Enriquez cita Giuseppe Tomasi di Lampedusa

“Il suo corpo era quello di un pesce, rivestito di minutissime squame madreperlacee e azzurre, e terminava in una coda biforcuta che lenta batteva il fondo della barca. Era una sirena”. Con la lettura di questo testo tratto dal racconto La Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Alessandro Enriquez ci trasporta in un luogo surreale dove rivela la sua moda. La Resort 2024 è infatti una personale interpretazione delle Sirene: esseri magici che abitano le acque che circondano l’Isola delle Correnti, dove si incontrano i due mari che bagnano la Sicilia sudorientale. Le Sirene sono creature ammaliatrici che affasciano gli uomini e i tritoni in un gioco di seduzione e di mistero “Magia e realtà si rincorrono sovrapponendosi e fondendosi come due amanti innamoratissimi” afferma lo stilista. “Un’unione che si svela solo a chi gli si avvicina con il desiderio di condividerne la passione vitale senza critiche e giudizi”.

Alessandro Enriquez Resort 2024 – Foto Gianluca Caruso

Un incontro tra mare e terra

Dal mare e dalle coste nascono le silhouettes della collezione. Caftani fluidi, abiti tubino con maxi ruches, gonnelloni a ruota in duchesse brillante da abbinare a camicie e top annodati. I tessuti sono morbidi come il crêpe de chine e leggeri come il lino. E accarezzano il corpo femminile con abiti sensuali e motivi cut-out. Il lessico stilistico di Alessandro Enriquez è fatto di colori vitaminici e stampe potenti che manifestano il suo amore per il Mediterraneo. Tutto confermato in questa collezione: i limoni, simboli della terra, e le stelle marine, dell’acqua, si uniscono in un’unica stampa come inno al matrimonio tra marino e terreno, insieme ad anemoni e conchiglie. La palette? Azzurro, rosso, bianco, arancio, fuxia e giallo.

Il Lido dell’Amore

Per presentare la collezione Resort 2024, Alessandro Enriquez ha scelto una location d’eccezione: Kalè Beach, rinomato lido nella splendida cornice di Portopalo di Capo Passero, fronte isola delle Correnti. Ma non solo, per tutta la stagione estiva il lido si trasformerà in “Kalè – Alessandro Enriquez Love Beach”, un vero takeover stilistico dell’intera location per immergersi nel mondo fantastico di Enriquez.

Dalla collezione di carte da parati, firmata in collaborazione con Jannelli&Volpi, azienda leader nel settore del wallcovering, ai tessuti di Casa Enriquez, ai piatti disegnati da Alessandro e realizzati da Les Ottomans, ai lettini e menù: tutto è personalizzato con le sue grafiche.

Per la serata di presentazione i ballerini del Teatro Massimo di Palermo, hanno danzato con le coreografie di Lucia Ermetto, e celebrato la Resort 2024 sullo sfondo di un tramonto acquarellato. Guarda il video.

Alessandro Enriquez Resort 2024: alcuni look