Cerchi idee su come indossare il latte e menta? Da questa parte. La bibita rinfrescante più dolce e zuccherina dell’estate definisce la tendenza cromatica del momento, protagonista dei look street style più cool e delle proposte shopping che andranno presto ad arricchire il nostro guardaroba. Elegante, delicata, raffinata, eppure carica di personalità e carattere: la tendenza latte e menta è qui per mostrarci il lato chic e grintoso delle mise estive, da esplorare di giorno come di sera. Lasciati portare alla scoperta di questo diktat, con le idee moda da cui prendere subito ispirazione e con i must-have selezionati per le tue prossime sessioni di shopping.

Come indossare il latte e menta secondo lo street style

Andremo dritte al nocciolo della questione. Se cerchi la risposta definitiva a come indossare il latte e menta (rendendogli pieno onore), la soluzione è semplice: in formula total look. Vedere per credere come lo sfoggiano le icone di street style: gli abbinamenti color block saranno anche cosa buona e giusta, ma non in questa circostanza e non in questo momento. La tendenza dell’estate 2025 punta sul color menta da testa a piedi, eventualmente abbinata a nuance basic come il beige, il nero, il bianco. Una lancia va spezzata anche a favore degli accessori, come le borse color latte e menta che completano gli ensemble con impeccabile perfezione.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: idee moda per i tuoi look latte e menta

Vestiti, top, camicie, pantaloni in denim, borse, sandali: non c’è must-have che non risponda alla domanda “come indossare il latte e menta”, e tutti – e nessuno escluso – vengono incontro alle nostre necessità con impagabile soddisfazione. Inoltre, qualsiasi dubbio sugli styling dell’estate è da considerarsi già più che risolto: abbiamo pensato a questa guida shopping come un mix & match di pezzi chiave che puoi abbinare e scambiare tra loro. Le borse completano le mise in cui gli abiti sono protagonisti, idem i sandali. I top e le bluse sono invece perfettamente complementari con gonne e jeans. Non ti resta che sperimentare, restando sempre fedele al tuo stile e la tua personalità.

Abito lungo in jersey, Max&Co. (€189)



Borsa a spalla, Pinko (€395)

Abito midi a punto smock, COS (€89)

Top in raso, Marella (€99)

Borsa a spalla in vernice, Gucci (€3200)

Top in maglia a fantasia, Sandro (€165)

Sandali con cristalli, Anna Field, su Zalando (in sconto a €38,39)

Gonna cargo, Levi’s (in sconto a €44,50)

Jeans cropped a vita alta, Mango (€49,99)

Sandali con tacco a blocco, Tamaris, su Zalando (€50,99)

Top in chiffon di viscosa, Armani Exchange (€140)

Costume intero a costine, H&M (€24,99)