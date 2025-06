Anche quando sei in vacanza, la moda non smette di lavorare per te. Come? Vestendo di eleganza e glamour le spiagge e i ristoranti più belli della nostra Penisola. Perché l’occhio vuole sempre la sua parte, anche quando, dismessa l’uniforme da ufficio e impostata l’opzione “non disturbare” sul tuo telefono, vuoi solo rilassarti ascoltando il rumore del mare e pregustando l’ora dell’aperitivo (rigorosamente con i piedi sulla sabbia). Certo, sole, acqua cristallina e buon cibo sarebbero già un buonissimo antidoto contro il cortisolo, ma vuoi mettere godere della bellezza dei colori dei tessuti più pregiati e della maestria con cui i brand che ami tutto l’anno arredano i beach club d’Italia? E se ancora non li conosci, ci pensiamo noi a farteli scoprire. Dal più vicino al più lontano, sono la coccola che ci vuole per un weekend fuori porta improvvisato o una vacanza speciale, perché spiaggia che vai griffe che trovi.

Lacoste veste TIGU Beach a Sestri Levante

Cosa hanno in comune Alessandro Cattelan e Ed Westwick (l’indimenticabile Chuck Bass di Gossip Girl)? Entrambi amano TIGU Beach, il club, incastonato nella Riviera Ligure, nato dalla visione di Edoardo Santanna e Mattia Ferrari. Quest’estate a renderlo ancora più speciale ci pensano gli arredi curati da Lacoste: lussuosi lettini, asciugamani e cuscini saranno brandizzati con l’inconfondibile coccodrillo che dal 1933 è simbolo dell’eleganza francese. Così il beach club più esclusivo di Sestri Levante è pronto ad accoglierti per offrirti un’esperienza immersiva: non solo relax, ma anche buon cibo, vino, signature cocktails e intrattenimento.

E quindi non può mancare nemmeno lo shopping. TIGU Beach, infatti, nel suo esclusivo Pop Up Store ospiterà per tutta l’estate brand di moda e del lifestyle internazionale. Un esempio? Dall’1 al 15 agosto ti aspetta Reina Olga, il marchio di bikini 100% Made in Italy, fondato da Guia Cleps. Insomma, il beach club ligure con il coccodrillo non ha lasciato nulla al caso e il relax è condito da momenti davvero speciali.

Lacoste per TIGU Beach Club a Sestri Levante, in Liguria. Courtesy of Press Office

Il dehor di TIGU Beach Club. Courtesy of Press Office

Beach club d’Italia: a Forte dei Marmi Augustus Hotel & Resort veste Gallo

L’amore per il bello e il savoir faire di Gallo si fondono all’eleganza di uno dei beach club più belli d’Italia, l’Augustus Hotel & Resort. Il luogo che fin dagli anni ’50 è stato simbolo di un’estate chic e spensierata, per questa stagione estiva si veste delle righe e dei colori che contraddistinguono il marchio di cui Giuseppe Colombo è anima e motore. Nel cuore più verde e rigoglioso del giardino, all’ombra della grande palma da dattero, si svela la piscina, il gioiello di questo beach club nel cuore pulsante della Versilia.

Cuscini e ombrelloni si tingono di un raffinato color corda, impreziosito dalle iconiche righe asimmetriche di Gallo, declinate nelle sofisticate tonalità del verde e del blu. Anche la zona bar è arredata dall’unione progettuale del marchio Made in Italy con l’architetto Vittorio Maschietto, patron dell’Augustus Hotel & Resort. Qui, gusto e eleganza si fondono alla perfezione per un day off veramente da dieci e lode.

La piscina dell’Augustus Hotel & Resort a Forte dei Marmi. Courtesy of Press Office

Gallo per Augustus Hotel & Resort a Forte dei Marmi. Courtesy of Press Office

Non solo beach club: la gelateria di Louis Vuitton a Forte dei Marmi

E anche per chi sta pianificando un’evasione mordi e fuggi dalla città, c’è una destinazione da non perdere. Anche questa a Forte dei Marmi, dove Louis Vuitton celebra l’estate con la sua prima gelateria artigianale. Si trova di fronte alla boutique versiliana della maison francese e qui fino a settembre potrai venire a gustare un buon gelato. Ad allietare la pausa, il chiosco verde ispirato allo spirito più autentico di Forte dei Marmi, progettato con un design tra contemporaneo e vintage. All’accoglienza invece, ci pensa la mascotte di Louis Vuitton, la Vivienne.

Coppette, vaschette, tovagliolini e shopping bag sono personalizzati con un pattern unico creato ad hoc. Tutto è curato nei minimi dettagli: le cialde rotonde diventano fiori che decorano il gelato. La proposta di gusti, invece, è di Galliano, un’istituzione della Versilia, che ne ha ideati due (oltre ai dieci tradizionali) proprio per la maison: Vivienne, latte portoghese variegato al mandarino e Gaston, zuccotto con pan di spagna, croccantino e gocce di cioccolato fondente. E la buona notizia è che il gelato è anche d’asporto!

La gelateria di Louis Vuitton a Forte dei Marmi. Courtesy of Louis Vuitton

Courtesy of Louis Vuitton

Beach club d’Italia: Herno collabora con Phi Beach in Sardegna

Nella costa nord della Sardegna, a Baia Sardinia, Phi Beach è il place to be per ammirare tramonti mozzafiato. E tanto basta a rendere questo beach club uno dei più suggestivi dell’isola, ma quest’estate a renderlo ancora più appetibile ci pensa Herno, il brand Made in Italy fondato nel 1948 sulle rive del Lago Maggiore. Così il brand torna a vestire con i suoi toni eleganti le cabane e le sdraio del club tra i più esclusivi di Europa. Le nuance sabbia e testa di moro creano un’atmosfera sobria e sofisticata che si fonde perfettamente con il paesaggio. Invece, teli mare, ceste, cappellini, shopper in canvas e borracce termiche fanno parte della collezione di accessori open air pensati dal marchio.

La novità di stagione? è Herno Suite, il primo ristorante interamente progettato dal brand. Affacciato sul mare cristallino, tra la vegetazione e le rocce, con una proposta gastronomica firmata dallo chef Giancarlo Morelli, è la location ideale per una cena estiva indimenticabile.

Herno per Phi Beach. Courtesy of Herno

Herno Suite al Phi Beach. Courtesy of Herno

Vespa approda a Is Molas in Sardegna

La scorsa estate potresti averlo incontrato a Paraggi, in Liguria, nell’esclusiva terrazza affacciata su acque cristalline e immersa nel verde del golfo del Tigullio. Parliamo di Vespa by The Sea che quest’anno raddoppia e approda a Is Molas, in provincia di Cagliari. Un luogo ideale per riconnettersi con la natura e con l’anima dell’isola. Tra i profumi di elicriso, ginepro e mirto, il Beach Club sorge nelle vicinanze di Pula, nel sud della Sardegna, affacciato su una baia incontaminata, tra la sabbia bianca e il mare turchese.

Questo beach club tra i più belli d’Italia nasce come estensione dell’esclusivo resort fondato negli anni ’70 e lo spirito di Vespa (un invito a rallentare e godere della vita al ritmo dell’estate) arriva a vestirlo, dalla zone lounge all’area lettini.

Vespa by The Sea a Is Molas. Courtesy of Vespa