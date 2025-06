Come vestirsi a giugno, mese di grande transizione? La primavera lascia definitivamente la scena all’estate, e nuove tendenze moda ci accompagnano con dolcezza nei look perfetti per affrontare le temperature più calde. C’è chi di noi si avvale della moda per affrontare le giornate in città, chi è a caccia di idee per le prime gite fuori porta, chi invece è pronta per la prima tranche di ferie. Qualsiasi sia la tua destinazione, le tendenze moda estate 2025 sono con te, per guidarti con eleganza in ogni circostanza. Ne danno prova questi 5 look street style da cui prendere ispirazione subito.

Come vestirsi a giugno: pantaloni lunghi e top di lino

Ecco un look fresco e semplice da indossare. È molto versatile: puoi sceglierlo per le mattinate in città, abbinando ai pantaloni dei pratici sandali bassi, oppure sfoggiarlo di sera lasciando che a fare da co-protagonisti siano anche degli eleganti sandali con il tacco, magari impreziositi da piccoli cristalli. Focus anche sul top bianco, dove peplum e fiocchetto mostrano il lato chic dei dettagli più semplici e minimali. Interessante è anche l’abbinamento cromatico: al bianco del top è abbinata la nuance del beige, che contraddistingue i pantaloni con stiratura frontale. Ultimo accento, la borsa a secchiello rosa confetto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Eleganza in chiave daily: abiti bianchi lunghi, con sandali neri

Tra le tendenze moda estate 2025 trionfano i vestiti bianchi, ideali per valorizzare anche l’abbronzatura. Sì ai tagli mini, sì ai tagli midi… ma soprattutto sì ai tagli sartoriali lunghi enfatizzati da voluminosi drappeggi. Questo look street style ci insegna l’arte delle mise sceniche, quelle che – pur essendo apparentemente semplici – catalizzano completamente lo sguardo esterno. Merito anche dell’asimmetria e della profilatura di colore nero, richiamata con delicatezza dai sandali neri.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a giugno: le gonne midi a fiori

La primavera starà anche lasciando la scena all’estate, ma le stampe floreali continuano a farci compagnia. E lo fanno attraverso capi semplici e portabilissimi da mattina a sera, proprio come la gonna midi con fiori maxi di ogni colore. Puoi sfoggiarla con una T-shirt bianca o monocromatica (magari richiamando una delle nuance floreali), oppure con un cardigan leggero se hai bisogno di una mise per le serate estive leggermente più fresche. Quanto alle scarpe, sì alle slingback (per ora), ma sentiti libera di sostituirle con sandali bassi o con il tacco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a giugno: denim bianco e T-shirt rosa confetto

I jeans bianchi sono la conditio sine qua non dei look estivi, complice il più candido e immacolato dei colori – il bianco! – che li rende un must-have tanto raffinato quanto cool. Dallo street style parigino, ecco un look in cui li ritroviamo indossati in abbinamento con la maglia polo rosa confetto. Un mix cromatico delicato e dal fascino candy, ma soprattutto una perfetta idea moda per questo mese di giugno. Da completare con maxi bag da portare a spalla, per avere con te sempre tutto il necessario.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Vestiti di lino bianco e maxi cinture in vita

Come vestirsi a giugno quando inizierà a fare esageratamente caldo? Puntiamo e scommettiamo (tutto) sui vestiti di lino. Sceglili bianchi e lunghi, magari con dettagli traforati per sublimare ancora di più il concetto di eleganza. E non dimenticare poi di evidenziare il punto vita con una cintura! La più idonea? Quella in stile obi giapponese, che scelta nella nuance nocciola creerà un sofisticato contrasto cromatico.

Foto Launchmetrics/Spotlight

