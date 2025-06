Rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci all’opera: queste sono solo cinque delle (tantissime) idee moda che potresti voler esplorare per andare alla scoperta dello styling dei jeans con i sandali. Bassi o alti, comodi in chiave chunky oppure chic per le serate più glamour, tutti i sandali di tendenza ora chiedono la giusta contestualizzazione nelle mise di questa stagione. Non ti resta che passare in rassegna questi 5 look che arrivano dallo street style delle capitali della moda internazionale.

Total denim e sandali effetto-metallizzato, per essere cool

È vero. Un look total denim d’estate potrebbe risultare un po’ troppo pesante, ma non se sperimenti l’abbinamento dei tuoi jeans con il corsetto in tessuto coordinato. Il risultato finale sarà monocromatico e pervaso dal carattere tipico della coolness delle it-girls. Come dargli un tocco di vivacità? Noi ti consigliamo di testarti nello styling dei sandali in pelle effetto-metallizzato, argentati (come nel look in foto sotto) oppure dorati. Trattasi proprio di quei sandali chic (e ideali anche per una cerimonia) che aspettano solo di essere reinterpretati in chiave daily.

L’abbinamento perfetto per essere urban

Che il fascino urban sia con te, e con te rimanga sempre! In questo look street style si percepisce tutta la carica dell’animo grunge che incontra un must-have semplice e minimale: i pantaloni in denim dal taglio dritto. Le tendenze moda estate 2025 ci esortano a conservare la T-shirt nera (griffata Calvin Klein, come in questo look in foto sotto) e a fare eventualmente a meno della giacca in pelle. Dulcis in fundo, l’abbinamento che risponde alla nostra domanda: come indossare i sandali con i jeans? Semplicemente, scegliendoli neri e dalla punta squadrata.

Sandali rosa e jeans dritti, romantica e bon ton

Vuoi indossare i tuoi sandali rosa (del cuore), ma ancora non hai trovato l’idea giusta per abbinarli al denim? Ecco un look street style che spiana la strada ai tuoi prossimi styling. Come puoi notare dalla mise, non per forza dovrai sentirti obbligata a richiamare cromaticamente il colore rosa tra i capi che indosserai. Infatti, in questo look i sandali rosa sono protagonisti assoluti, accanto a jeans cropped all’altezza delle caviglie, una camicia bianca e una giacchina in pied de poule. Cerchi una variante ancora più estiva? Via del tutto la giacchina, lascia solo la camicia. Oppure osa con un crop top.

Come indossare i sandali bassi con i jeans a palazzo

Sandali bassi? Sì, mille volte sì per mettere la comodità in modalità ON. Ciabatte chunky con suole urban in gomma si fanno strada sotto pratici jeans a palazzo dalla vestibilità comoda e rilassata. In parole semplici, tutto ciò che ci occorre per abbracciare lo stile daily da sfoggiare durante le giornate dinamiche in città. Il consiglio che non possiamo fare a meno di darti è: gioca col colore! Le ciabatte chunky hanno carattere e personalità da vendere, e il colore enfatizza entrambi!

Sandali e jeans: abbinamenti per i look più chic

Dopo aver preso ispirazione da interpretazioni casual, urban e cool, ecco quella più chic. Pantaloni in denim a vita alta reggono il gioco a una leggera giacchina di colore bianco e con bottoni oro. Completano il look i sandali neri infradito, scelti in tutto il loro meraviglioso minimalismo per lasciare i riflettori puntati sul contrasto del denim con il bianco. Non possiamo non notare anche la borsa a secchiello in camoscio marrone, per un ulteriore contrasto cromatico raffinato e chic.

