L a nuova collezione bridal di Vivienne Westwood è un inno alla sartorialità e alla ricerca di tessuti preziosi con basso impatto ambientale. Bustier scultorei, forme scivolate, drappeggi e gonne importanti, che fanno sognare come il famoso abito di una certa Carrie

Per le fan di Sex and the City Carrie Bradshaw è stata una maestra di stile. Non solo per lo styling estroso e originale creato per lei dalla costumista Patricia Field, ma anche perché ogni paio di scarpe, gonna in tulle o borsa griffata che sceglieva dal suo invidiabile guardaroba, entrava subito nella wishlist del nostro shopping. Ma un abito su tutti è passato alla storia e, non a caso, ha fatto ritorno anche nel sequel And Just Like That: quello da sposa griffato Vivienne Westwood

L’abito Vivienne Westwood di Carrie Bradshaw

Torniamo al 2008: nell’adattamento cinematografico della serie finalmente Carrie sta per coronare il suo sogno: sposare Mr. Big. Ma il finale non è l’happy ending che ci aspettavamo. Carrie, mollata all’altare, invece di percorrere la navata, cambia direzione e corre per le strade della sua amata New York con indosso quello che divenne poi il sogno di milioni di donne: un abito da sposa con bustier e gonna vaporosa in duchesse e taffetà di seta della collezione 2007/08 di Vivienne Westwood. Una silhouette che ancora oggi troviamo nella collezione Couture del brand.

Un modello della collezione Couture di Vivienne Westwood Bridal

Le altre spose famose

E mentre l’abito di Carrie è entrato nella top list dei più richiesti e copiati, la collezione bridal di Vivienne Westwood ha colpito il cuore di altre celebrity come Miley Cyrus, che ha scelto un modello più semplice, in seta lucida, scivolato lungo il corpo e con lo scollo che scopre le spalle. E ancora quello sfarzoso e in una tonalità insolita, il viola, creato per il matrimonio eccentrico di Dita von Teese con Marilyn Manson.

La collezione Bridal Made-to-Order di Vivienne Westwood

Silhouette nuove e rinnovate, tagli storici e sperimentali, gonne a sirena, corsetti con scolli importanti, l’alfabeto creativo della stilista continua a essere protagonista della nuova collezione Bridal Made-to-Order. Come il modello Daria, un’interpretazione del look da sposa della sfilata Autunno-Inverno 2022/23, con un corsetto dallo scollo profondo a V e una gonna a sirena con spacco alto. Completano l’abito strati di tulle arricciato che avvolgono le spalle e possono essere indossati come un cappuccio.

Modello Daria

Oppure il modello Vaida, asciutto, ma con un importante drappeggio su corpetto e fianchi. Abiti diversi con un comune denominatore che attraversa la collezione: possono essere trasformati con dettagli aggiuntivi come strascichi rimovibili, maniche voluminose e accessori preziosi come guanti in tulle o pizzo, ricamati con perle o rose. Non mancano i veli di varie lunghezze per rendere ancora più romantico e scenografico l’outfit del grande giorno.

Modello Vaida

I tessuti sostenibili

Se ogni abito ricorda l’archivio della stilista, i tessuti della collezione Made-to-Order, confermano l’impegno della maison verso la salvaguardia dell’ambiente e delle persone. Pizzo di nylon riciclato, crêpe satin, raso elasticizzato, sia morbido che pesante, ottenuto grazie a specifici standard forestali, e georgette di seta organica. Per un happy ending che guarda al futuro.

Modello Nova