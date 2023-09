S i prepara a fare il bis lo show Calzedomania, in arrivo a Milano il 19 settembre. Per l'occasione, Calzedonia promette un autunno glam e lancia il "Legs casting"

A rete o a pois, con pattern animalier, metà fishnet metà coprenti, effetto sdrucito o con fantasie geometriche, le calze sanno incontrare proprio tutti i gusti. Sarà per questo che, da quando hanno debuttato sui palchi parigini degli anni ’40, i collant non sono più usciti dal guardaroba femminile. Oggi tornano sotto i riflettori, quelli del Calzedomania, il grande show firmato Calzedonia a cui quest’anno puoi partecipare anche tu. Dove? A Milano. Quando? Il 19 settembre. Come? Te lo raccontiamo qui.

Lo show di Calzedonia a Milano

Gli anni passano, gli stili cambiano. Ma le calze restano sempre al fianco di tutte le donne. Pudici e sensuali al tempo stesso, i collant hanno segnato rivoluzioni ed evoluzioni del costume. Ancora oggi dettano tendenza e si aprono a colori, modelli e fantasie per tutti i gusti e per tutte le esigenze. A celebrarli in grande stile è il brand italiano Calzedonia, che promette nuove performance, installazioni ed esibizioni speciali per la nuova edizione (la seconda) del grande evento Calzedomania, atteso il prossimo 19 settembre presso Mico. Approderà a Milano durante la fashion week, con un vero e proprio take over pronto a conquistare la città durante la settimana più cool della stagione. Uno e grande l’obiettivo, quello di inaugurare la settimana della moda con l’essenza di femminilità e unicità che caratterizza l’universo Calzedonia, e tanti i progetti, quelli di un format diventato itinerante, in viaggio attraverso i più importanti luoghi della moda nazionale e internazionale. Intanto sono già alte le aspettative per il “Legs Show”: si prevedono performance live e inediti spettacoli dedicati ai collant, sfoggiati in tutte le forme e in tutti i colori da acrobati e majorette, da influencer e celebrities.

Il casting: AAA cercasi gambe

L’edizione milanese sarà diversa: la grande novità fa rima con inclusività. Quest’anno le gambe calzate di Chiara Ferragni, Sara Sampaio e Elisabetta Canalis non saranno le sole a dominare lo show e il feed di Instagram. Calzedonia, infatti, invita tutte le donne a partecipare al grande evento e lo fa lanciando il “Legs casting”. Un’opportunità unica per appassionate e semplici curiose, che il 9 settembre a Milano potranno partecipare alla selezione delle gambe che animeranno lo sguardo e il cuore di Calzedomania, in tutta la loro unicità. L’iniziativa sarà promossa con una vivace attività di guerrilla marketing, già visibile per le strade milanesi, per conquistare l’attenzione della metropoli italiana. Un’esperienza inedita, ma soprattutto inclusiva, a cui tutte possono candidarsi sul sito di Calzedonia.

Il successo dell’edizione parigina

Calzedomania torna in Italia dopo il grande successo della prima edizione, per cui il brand aveva scelto l’atmosfera suggestiva di Parigi. Nella cornice di Palais Brongniart, tra luci al neon, specchi, infinity room, artisti acrobati, maestosi lampadari e tende luccicanti, il party accompagnava gli ospiti alla scoperta del marchio in una sfilata mediatica piena di glam. Non ci resta che goderci l’attesa e confidare in qualche spoiler!