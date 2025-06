Passione gonne? Presenti all’appello. Passione sandali? Di nuovo presenti all’appello. Ma cosa succede quando due must-have dalle infinite declinazioni si incontrano? Semplicemente, accade la più speciale delle magie della moda: si spianano davanti a noi straordinarie possibilità in fatto di look. Non le solite, ma anzi proprio le più inaspettate. Come abbinare i sandali alla gonna coi lustrini? E a una gonna effetto-pelle? E ancora, quali mule si indossano con una gonna in tulle trasparente? I 5 look che ti proponiamo di seguito rispondono a queste e altre domande ancora. Per offrirti la guida necessaria allo styling delle tue prossime mise.

Per un risultato finale dal fascino glossy

Le finiture lucide in estate? Ben venga sperimentarle, perché conferiscono al look un risultato finale molto glamour. In questa mise di ispirazione dallo street style, la texture glossy contraddistingue sia la gonna a matita sia i sandali con il tacco stiletto. Anche il colore nero fa da massimo comune denominatore. Nota di stile è data dalla scelta del top verde e della maxi pouch rosa pastello: due nuance delicate, che sublimano l’allure del look di cui sandali e gonna sono indubbiamente protagonisti.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare i sandali alla gonna coi lustrini

A un aperitivo glamour, a una serata speciale, nelle occasioni in cui hai semplicemente voglia di sentirti più diva. Cosa indossare? Ecco la gonna lunga e con i lustrini venirti in aiuto, chiamando a sé sandali sobri che reggono il gioco. Davanti a una gonna così scenica, non si va in opposizione con colori e materiali. Semplicemente, la si accompagna cromaticamente. I sandali tono su tono diventano così la scelta più ovvia, qualsiasi sia il top (a contrasto) che sceglierai di indossare a completamento del tutto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Abiti chic e sandali chunky, un contrasto possibile

Proprio dove avresti immaginato dei sandali dalle linee pulite ed essenziali, anche un design chunky caratterizzato dalla suola flatform. Un contrasto possibile, approvato dalle tendenze moda estate 2025, e che fa leva sullo styling dei sandali con la gonna lunga scampanata. L’eleganza viene così reinterpretata in chiave cool, amplificata nella sua espressione più chic anche dal blazer marrone con cintura in vita. Dulcis in fundo, i gioielli oro per un vero tocco bling-bling.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Sandali bassi per tutti i giorni: con quale gonna?

In città con eleganza: è davvero possibile? Sì, secondo lo street style parigino. Dalla capitale francese, una mise che esorta allo styling dei sandali bassi per tutti i giorni con una gonna alla caviglia, dalla silhouette a vita alta e i dettagli caratteristici. Merito degli elementi scultorei, rose tridimensionali che aggiungono texture al look. E naturalmente poi c’è il crop top con rifiniture in pizzo nero, per un accento di vera sensualità. Da provare? Assolutamente sì.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare i sandali alla gonna in pizzo? Minimalismo docet

Non c’è dubbio che il pizzo dall’effetto vedo-non-vedo sia sensualissimo. Eppure, qualche dubbio su come indossarlo resta. Specialmente se si tratta di una gonna. Alle it-girls, ad esempio, piace osare con la lingerie tono su tono a vista, ma non sempre questa è una strada percorribile. Partiamo dunque da questo esempio per tracciare una linea guida di massima, che possa essere valida anche per le gonne in pizzo sangallo (tipicamente estive) e per quelle che mixano tulle e altri tessuti. Via libera allo styling dei sandali tono su tono, come delle minimalissime mule con tacco a blocco. Sì anche ai sandali ultraflat, che elevano il concetto di comfort al quadrato.

Foto Launchmetrics/Spotlight