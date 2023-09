L a mattina del 19 settembre si è tenuta a Palazzo Marino a Milano la XXIII° edizione dei Chi è Chi Fashion Community Awards, i premi che ogni anno inaugurano la Fashion Week

È da 23 anni che la settimana della moda milanese si apre con la presentazione dei Chi è Chi Fashion Community Awards, che celebrano i protagonisti del fashion italiano e internazionale.

Chi è Chi Fashion Awards: l’edizione 2023

I Chi è Chi Fashion Community Awards sono già alla ventitreesima edizione e rappresentano un riconoscimento autorevole che valorizza tutte le figure professionali del settore moda, con un particolare attenzione a quelli che hanno saputo valorizzare il Made in Italy in tutte le sue sfumature. Sono ideati da Cristiana Schieppati, direttrice del quotidiano online omonimo, della seguitissima newsletter e dell’annuario in cui raccoglie i contatti di tutti coloro che gravitavano intorno al mondo della moda.

“Le Grand Tour – La moda oltre i confini” è il filo conduttore di questa edizione con l’obiettivo di valorizzare le personalità italiane che si sono affermate all’estero o stranieri che oggi lavorano in Italia.

Alla giuria, alcuni dei più importanti esperti del settore:

Giampietro Baudo (Global Executive Director L’Officiel Italia, Francia e Usa)

(Global Executive Director L’Officiel Italia, Francia e Usa) Mario Boselli (Presidente della Fondazione Italia Cina e dell’Istituto Italo Cinese nonché Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana)

(Presidente della Fondazione Italia Cina e dell’Istituto Italo Cinese nonché Presidente Onorario della Camera Nazionale della Moda Italiana) Michele Ciavarella (Fashion Feature Deputy Editor Style Magazine Corriere della Sera)

(Fashion Feature Deputy Editor Style Magazine Corriere della Sera) Luca Dini (Direttore di F e Natural Style)

(Direttore di F e Natural Style) Emanuele Farneti (Direttore Responsabile Content Hub moda e beauty e Direttore di d)

(Direttore Responsabile Content Hub moda e beauty e Direttore di d) Silvia Grilli (Direttrice di Grazia)

(Direttrice di Grazia) Simone Marchetti (Vanity Fair European editorial director e Direttore di Vanity Fair Italia)

(Vanity Fair European editorial director e Direttore di Vanity Fair Italia) Nicoletta Polla-Mattiot (Direttrice di HTSI, Il Sole 24 Ore)

(Direttrice di HTSI, Il Sole 24 Ore) Paola Pollo (Caposervizio e Fashion Editor del Corriere della Sera)

(Caposervizio e Fashion Editor del Corriere della Sera) Danda Santini (Direttrice di Io Donna)

(Direttrice di Io Donna) Maria Elena Viola (Direttrice di Donna Moderna)

Chi è Chi Awards: tutti i vincitori

Il premio alla carriera è stato assegnato ad Antonio Belloni, direttore generale del gruppo LVMH dal 2001. In questi anni ha accompagnato il marchio nella sua espansione internazionale nel mondo della moda. Il riconoscimento centrale – il premio “Grand Tour” – è invece stato assegnato al marchio Dolce & Gabbana.

Maria Giulia Prezioso Maramotti, terza generazione della famiglia fondatrice di Max Mara ha poi ottenuto il premio Best Cruise Collection. Michelle Hunziker è stata premiata come personaggio televisivo internazionale. Come da tradizione, sono stati consegnati anche i premi “Manager Italiano dell’anno” a Pietro Beccari, Presidente e Ceo di Louis Vuitton e “Designer of the Year” a Matthieu Blazy, direttore creativo di Bottega Veneta. E poi JJ Martin, Founder e creative director di La Double J ha ricevuto il premio impresa donna, mentre a Matteo Ward il premio attivismo per la docu-serie Junk – Armadi Pieni, co-produzione SKY Italia e Will Media. Il premio direttore creativo italiano di un brand straniero, è andato quest’anno a Gherardo Felloni di Roger Vivier, mentre a Gabriele Maggio, Ceo Stella McCartney, quello di Manager moda sostenibile. Infine il premio Beauty Brand Straniero è andato Charlotte Thilbury.

La città di Milano premia la moda

Gli Awards sono patrocinati dal Comune di Milano e dalla Camera della Moda: per la seconda volta il Comune ha assegnato Fashion & The City, un riconoscimento con l’obiettivo di valorizzare progetti che rafforzano il legame della moda con la città. Il vincitore di quest’edizione è Leonardo Ferragamo (Presidente della Salvatore Ferragamo) per il progetto “Milano e Ferragamo per la formazione di giovani talenti. «Quest’anno abbiamo scelto di premiare il gruppo Salvatore Ferragamo per aver partecipato alla Manifestazione d’interesse del Patto per il Lavoro, offrendo 4 borse di studio ad altrettante donne che hanno frequentato le Scuole civiche di Moda e Sartoria del Comune di Milano. Con quelle borse di studio potranno ora iscriversi a un corso di alta formazione presso 4 Accademie di Moda che con generosità hanno deciso di sostenere il resto delle rette di frequenza. Ferragamo ha saputo vedere nel Comune non un’istituzione ma un’opportunità per investire sui giovani talenti, un partner con cui realizzare un progetto di impatto sociale». Ha dichiarato nel consegnare il premio Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e alle Politiche del lavoro con delega alla Moda e al Design.

Chi è Chi Awards: i vincitori scelti dalla community

I Premi Barbara Vitti per il miglior ufficio stampa sono stati assegnati per la moda a Gabriele Giorgini, Direttore Comunicazione delle attività di Gucci a Firenze, archivio, spazio espositivo in piazza della Signoria, Gucci Osteria e Giardino 25. Mentre per il beauty l’award è andato a Chiara Fornari, Enrico Fasoli e Camilla De Palma, Ready 2 Fly/PilotRoom. Infine la community del Chi è Chi ha assegnato il Digital Creator Awards a Valentina Ferragni.