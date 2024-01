S perimentazioni inedite e creative contaminazioni: le collab nel mondo della moda non smettono di stupire. Ecco le più cool per la primavera/estate 2024

L’unione fa la forza, anche dei brand. Quasi un secolo è passato dal primo sguardo d’intesa tra il mondo della moda – quella audace di Elsa Schiaparelli – e l’arte – quella surrealista di Salvador Dalí. Erano gli anni Trenta e quell’osmosi creativa avrebbe aperto le porte a un mondo di quelle che oggi definiamo collezioni “co-branded”. Moda e arte, ma anche moda e sport, moda e musica, moda e food, moda e moda. Scambi di ispirazioni e influenze che in alcuni casi hanno segnato la storia del fashion. Non resta allora che addentrarsi nel magico mondo in cui arte e moda non smettono di corteggiarsi e dar vita a collezioni più che speciali. Ecco le collaborazioni più cool per la primavera/estate 2024.

Asics e KENZO

Buone notizie per le amanti della comodità: KENZO presta i suoi tipici colori vivaci e la stampa tigrata alle sneaker firmate Asics, celebri per il comfort avanzato e il design tecnico. Il modello si chiama GEL-KAYANO 20 ed è disponibile in tre varianti colore. Una di queste ricorda i viaggi di Kenzo Takada, fondatore del marchio, e le bandiere dei vari paesi che ha visitato. Con i dettagli animalier, poi, la corsa diventa ancora più cool. La sneaker è disponibile a €290,00 nei negozi Asics, sul sito asics.com e presso una rete di rivenditori selezionati.

Zalando e Rina Sawayama

Parte da gennaio e dura un anno la collaborazione tra Zalando e la cantante, attrice e modella Rina Sawayama. In qualità di ambasciatrice 2024 dell’offerta Designer (il reparto lusso del grande magazzino), Rina potrà esprimere la sua personalità e il suo talento artistico attraverso la moda. Un pronostico? Si prevedono estrosità, freschezza e tanta audacia.

Lacoste x Highsnobiety

L003 2K24: un mix di lettere e numeri che indica la collezione super limitata di sneaker e abbigliamento creata da Lacoste in collaborazione con Highsnobiety. Il secondo ha aggiunto all’iconicità del primo tocchi unici e premium. La vera chicca? I colori. Denominati “Shades of Tennis”, richiamano le tonalità rilassanti della terra battuta e dell’erba del grande slam. Sia nelle sneaker che nell’abbigliamento (dove non mancherà l’iconica polo). La collezione esce su Highsnobiety.com il 31 gennaio e su Lacoste.com e presso altri rivenditori selezionati il 2 febbraio, con le L003 2K24 al prezzo di €220.

Collaborazioni moda 2024: UNIQLO e Clare Waight Keller

Tra le collaborazioni moda più cool del 2024, lei non può mancare. “UNIQLO : C” è una linea femminile disegnata dalla stilista Clare Waight Keller. Primaverile, leggera, comoda e piena di energia. A comporla, capi da tutti i giorni: abiti plissettati, trench, pantaloni larghi, gilet in maglia e borse capienti, che alternano il rosso papavero, il rosa blush, l’azzurro cielo e il verde militare. Insomma, benvenuta nuova stagione! La trovi sbocciare (con un prezzo dai €14,90 ai €109,90) da giovedì 22 febbraio nello store UNIQLO di Milano Cordusio e online.

PUMA e Coperni

Giallo Matto (letteralmente “Mad Yellow”) è uno dei colori – insieme a Bianco e Asfalto – scelti da PUMA e da Coperni per la nuova scarpa da calcio nata dalla loro partnership. Si chiama 90SQR ed è una sneaker performante, con punta quadrata e design incrociato. Tutto – struttura, tessuto e dettagli – è fuso alla perfezione, tanto che non si può fare a meno di chiedersi: è lo sport che entra nella moda o viceversa? La 90SQR di PUMA x Coperni è disponibile a €350 presso i Coperni store, coperniparis.com e selezionati retailer.

Jacquemus e Repetto

Romantiche, singolari, androgine, iconiche. Sono tanti gli aggettivi evocati dalle intramontabili scarpe richelieu di Repetto – le Zizi – reinterpretate da Simon Porte Jacquemus. Che ha aggiunto una punta quadrata e un tacco circolare alle scarpette da ballo originali della maison. Ispirate al jazz, le Zizi nascono nei laboratori francesi Repetto, dall’esclusiva tecnica di cucitura “stitch-and-return”. Sono disponibili in pelle di vitello, in bianco e in nero, al prezzo di €450. Dove? In punti vendita selezionati e online su Repetto.com e Jacquemus.com.

Collaborazioni moda 2024: Clare V. x MOTHER

Lo spirito californiano ribelle di MOTHER incontra l’indie vibe francese di Clare V., in una Capsule Collection che rende omaggio a Los Angeles (sede di entrambi i brand). La collezione si chiama With Love from L.A. e comprende dieci pezzi di abbigliamento e accessori. Non manca né il denim, iconico nella “città degli angeli”, né l’estetica francese dei pantaloni a pieghe stretti in vita. Con questa collaborazione, una donazione di 20mila dollari andrà al Downtown Women’s Center, l’unica organizzazione di Los Angeles focalizzata esclusivamente sul servizio e sull’emancipazione delle donne senzatetto. I capi vanno da €75 a €470: li trovi su motherdenim.com e clarev.com.

FC Barcelona per Etnia Barcelona

Ancora una volta, è una città a unire due brand. Barcellona è infatti il terreno di gioco su cui si sono incontrati uno dei migliori club calcistici al mondo e il marchio di occhiali che detiene il primato per numero di riferimenti cromatici in tutto il settore eyewear. In campo, due modelli: uno è ispirato all’abbigliamento della squadra femminile del FC Barcelona, l’altro ricrea lo stemma del Barça in oro a 24 carati. Li trovi entrambi (a €219 e €659) sul sito di Etnia, nel loro flagship store e in alcuni punti vendita ottici selezionati in tutto il mondo.