Forse non ci avevi mai pensato, ma una verità che nessuno dice è che in fatto di stile le persone si dividono in due categorie. Chi non potrebbe mai uscire senza cintura (perché si sente incompleto) e chi, invece, per questo accessorio prova un misto di orrore e ribrezzo per lo stesso motivo per cui la prima categoria le ama: perché segnano fianchi e silhouette. In questo conflitto, noi ci dichiariamo neutrali. Ma non possiamo fare finta di non averti annunciato che le cinture sarebbero state l’accessorio più glam della stagione in corso. E se anche la Marie Antoinette di Sofia Coppola, Kirsten Dunst, ne ha indossata una sopra un abito lungo Chanel tempestato di paillettes argentate, forse è il segno che anche tu devi studiare come indossare una cintura con un vestito.

La scelta di styling di Kirsten Dunst al Bal D’Été

Il luogo del reato di stile (lasciamo decidere a te l’accezione dell’espressione) è Parigi che, se te l’eri persa, ha lanciato il guanto di sfida niente popo dimeno che a New York e al suo Met Gala (quell’evento che si tiene ogni primo lunedì di maggio al Metropolitan Museum of Art della città). La capitale francese ha deciso di gareggiare, perché anche l’Europa deve avere la sua grande soirée a scopo benefico. Quindi, se la Grande Mela raccoglie fondi per il Costume Institute, Parigi – che per questa prima edizione del Bal D’Été, il Ballo D’Estate, ha affidato la direzione creativa alla regista Sofia Coppola – li ha raccolti per la mostra dedicata ai 100 anni dell’Art Deco, che sarà inaugurata il prossimo 22 ottobre.

Così nella serata di domenica 6 luglio al Musée des Arts Décoratifs di Parigi sono arrivate numerose celebrità. Ma tra le due gareggianti è ancora presto per dire chi vincerà la sfida, anche se di certo la Francia detiene già lo scettro della sobrietà. Proprio in questa serata di Gala, accompagnata dal marito Jesse Plemons, Kirsten Dunst è arrivata sfoggiando un abito con scollatura all’americana. Scintillante sì, ma dallo styling rassicurante, perché l’attrice ha indossato un paio di mules nere e una pochette dello stesso colore. Inevitabilmente, la cintura indossata in vita sopra al vestito si è trasformata nell’elemento interessante del look: a ribadire che gli accessori sono il jolly dei capi essenziali.

Come indossare la cintura con un vestito

Ecco quindi che il look dell’attrice a Parigi ci rinfresca subito due regole da tenere a mente quest’estate in fatto di cinture: la prima è che non servono passanti per indossarne una, la seconda è che più prezioso è l’accessorio, meglio è. Ma ora vediamo insieme, tre modi per indossare una cintura sopra un vestito per rendere il look più prezioso e interessante.

La cintura che svolta il little black dress

Se c’è una cosa che abbiamo (quasi) tutte nel nostro guardaroba è un abito nero dalla linea semplice. È quel capo che ci hanno insegnato bisogna avere per risolvere rapidamente le serate in cui non sappiamo cosa mettere. Ma se è vero che il little black dress è un jolly, mente chi dice che non stanca mai: può stancare, eccome. Soprattutto se è troppo semplice o se abbiamo l’abitudine di abbinarlo con gli stessi accessori che ci fanno sentire al sicuro.

In questo caso, una cintura gioiello o dall’anima un po’ ironica potrebbe dare quel twist di novità di cui un abito nero, qualche volta, ha bisogno per ritrovare un pizzico di originalità.

Launchmetrics/Spotlight

La cintura a catena per quando la sensualità chiama

Se c’è una cintura sinonimo di femminilità e sensualità sicuramente è la catenella dorata. Sarà il dna chanelliano, sarà che funziona anche sopra i passanti dei pantaloni in denim: averne una riposta in un cassetto è un’idea vincente. Perché come ti insegna il look qui sotto, è la ciliegina sulla torta di quei vestiti che in verità potrebbero funzionare già da soli (grazie alla nuance, al tessuto prezioso), ma che con l’aggiunta della catenella dorata in vita acquistano luce e eleganza.

Launchmetrics/Spotlight

Il layering di cinture che svolta l’abito in cotone

Al pari del little black dress, l’abito in cotone (ancor meglio se un po’ strutturato) è il must have della bella stagione. Tutto giusto, ma come renderlo interessante, evitando l’effetto bambola che l’abbinamento con slingback o ballerine potrebbe provocare? Il layering di cinture arriva in soccorso: aggiungi un paio di cinture finemente decorate o dalla fibbia dorata in vita e il gioco è fatto.

Una sola accortezza: giocati questa carta preferibilmente per un outfit da giorno e vacci piano con gioielli e accessori perché l’effetto kitsch è dietro l’angolo.

Launchmetrics/Spotlight

