Non ce ne voglia la protagonista da cui l’acclamata serie Tv Netflix prende nome, ma siamo più che certe che la vera icona di stile assoluto in “Emily in Paris” sia lei: Sylvie, interpretata dalla straordinaria attrice Philippine Leroy-Beaulieu. La quarta stagione, disponibile su Netflix, continua a confermare l’allure del suo personalissimo approccio al guardaroba femminile, al punto da essere ispirazione per tantissime donne (di tutte le età!) a caccia di quel je ne sais quoi che, con grande puntualità, le sue mise – tutte le mise, nessuna esclusa – riescono a comunicare. Ricapitoliamo dunque lo stile di Philippine Leroy-Beaulieu dentro e fuori dal set: dalle riprese di “Emily in Paris” allo street style, passando per i look sfoggati alle sfilate della Paris Fashion Week.

Lo stile di Sylvie in “Emily in Paris”

Precisissima, autoritaria, austera: il ruolo di Sylvie in quanto capo di Emily nel mondo della comunicazione e del marketing coincide a perfezione con la sua innata self-confidence, ma soprattutto con il suo stile. Nel corso delle stagioni, il merito è stato anche delle due costumiste che hanno curato – prima una, poi l’altra – il progetto: Patricia Field e Marylin Fitoussi hanno realizzato per Sylvie un guardaroba composto da abiti neri fasciati perfetti per valorizzare le sue forme (perché di Sylvie amiamo anche il suo vistosissimo modo di ancheggiare!).

Foto courtesy Netflix. Sylvie in “Emily in Paris”.

Foto courtesy Netflix. Sylvie in “Emily in Paris”.

Raramente abbiamo visto Sylvie indossare capi casual: la business woman dal cuore tenero (ma solo con gli uomini che le fanno davvero perdere la testa) ha sempre un asso nella manica per essere impeccabile e charmant anche quando la circostanza è informale. Del resto, la serie Tv ce la propone quasi sempre con tubini neri, scolli a V, tailleur colorati e tessuti dalle finiture metallizzate. Conditio sine qua non: i tacchi stiletto altissimi.

Foto courtesy Netflix. Sylvie in “Emily in Paris”.

Foto courtesy Netflix. Sylvie in “Emily in Paris”.

Da “Emily in Paris” alle sfilate di Parigi: il vero stile di Philippine Leroy-Beaulieu

E poi c’è la vita fuori dal set, quando Philippine Leroy-Beaulieu sveste i panni di Sylvie ed esprime semplicemente sé stessa. La sua risposta a come vestirsi a sessant’anni? Risiede secondo noi in un’unica e sola parola chiave: giocando. L’attrice francese 61enne – tra l’altro nata a Roma – ha impiegato pochissimo a diventare un volto chiave nelle sfilate parigine della maison Saint Laurent. Anche in questa stagione di Paris Fashion Week è stata tra le attesissime ospiti del fashion show, dove l’abbiamo avvistata indossare un look sensualissimo e tutto all’insegna delle trasparenze. Complice la cifra stilistica di Anthony Vaccarello, direttore creativo della maison francese.

Foto Getty. Philippine Leroy-Beaulieu alla sfilata Saint Laurent primavera-estate 2025 a Parigi.

Ma Philippine Leroy-Beaulieu non era certo novizia alle sfilate di Parigi. Anche nella scorsa edizione, ha presenziato alla sfilata Saint Laurent autunno-inverno 2024-2025 servendoci sul piatto d’argento una lezione di stile da assimilare e memorizzare. Come si indossa il cappotto in pelle extra-long? Con i guanti, sempre di pelle, di una o qualche tonalità più scuri. Se le trasparenze del precedente look non riescono a mettere d’accordo tutte (le età), il cappotto di pelle non può che incontrare consenso definitivo.

Foto Getty. Philippine Leroy-Beaulieu alla sfilata Saint Laurent autunno-inverno 2024-2025 a Parigi.

Leggi anche Emily in Paris, e di come è diventato Emily in Rome

Lo street style di Philippine Leroy-Beaulieu

Dulcis in fundo, lo stile di Philippine Leroy-Beaulieu (più o meno) lontano dai riflettori, dai set cinematografici e dai front row delle sfilate. I suoi tailleur composti da gonne a tubino impeccabilmente abbinati ai blazer sono una fonte purissima di ispirazione per chi è da sempre alla ricerca di idee per replicare i look delle donne francesi. L’attrice li adora, che siano in denim o in tessuto a quadri dalla finitura luminosa. E li indossa sempre con la famosa conditio sine qua non già affrontata più sopra: le décolletées col tacco. Scomode o no, “Sylvie” ne ha fatto una delle sue armi di seduzione.

Foto Getty. Philippine Leroy-Beaulieu a New York.

Foto Getty. Philippine Leroy-Beaulieu a New York.

Leggi anche Emily in Paris 4, due noti attori italiani nel cast