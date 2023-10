M orbido, comodo, caldo, confortevole. Conosci forse un capo più versatile del cardigan? Lo street style ci mostra il suo volto migliore, anzi le sue infinite sfaccettature. Da chic a cool, ma anche urban: ecco 5 look da copiare ora

Un vero passepartout nel guardaroba femminile, il cardigan torna insieme alle tendenze moda autunno 2023 per ricordarci che, sì, il suo fascino è davvero senza tempo. Ma come indossarlo questa stagione? Alla domanda rispondono i look street style di it-girls e addette ai lavori: ne abbiamo selezionati 5 per guidarti allo styling del tuo infallibile must-have. Passiamo all’azione.

Il cardigan sui look color blocking

Che sia crochet o tricot, il cardigan fatto a mano ha un’allure vintage che non passa inosservata. Non esiste un solo e unico modo giusto per indossarlo, anzi, puoi davvero sbizzarrirti con la fantasia. È perfetto col denim, con le gonne lughe monocromatiche, ma anche con i look color blocking come questo. Lo street style autunno 2023 lo propone con maglia dolcevita verde e minigonna gialla. Anche lo styling degli accessori segue l’impostazione dei blocchi di colore, con lo sciarpone rosso e la borsa blu (e che borsa! È la Cassette di Bottega Veneta, iconica).

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Passione logomania

Se ti piace indossare il logo a vista, fallo. La logomania è una tendenza tout court, e lo street style ne dà prova in questa mise con due nuances che a contrasto funzionano a perfezione. Da una parte, il cardigan celeste griffato Gucci (delizioso, tra l’altro, con i bottoncini oro e l’iconico monogramma a stampa piena). Dall’altra, la gonna a matita e con spacco, di colore arancione: una vera iniezione di energia e brio! Plus, amali o odiali (noi li amiamo): i sandali con plateau d’autunno si portano col calzino. In alternativa, completa il look con gli stivaletti.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Minimalismo e silhouette oversize

Non c’è niente di più bello dello starsene comode nei propri vestiti! Vedere per credere la famosa giornalista inglese Laura Ingham, che alla settimana della moda di Londra è stata avvistata con un look in cui il ruolo del cardigan nero morbido e oversize è proprio centrale. Al di sotto, T-shirt bianca e pantaloni a palazzo coordinati. Conosci forse qualcosa di più semplice e più cool? Occhiali da sole neri, e voilà.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Colori fluo e pantaloni cargo

Potere del colore, vieni a noi! Il cardigan rosa fluo ruba tutta la scena in questo look, ma soprattutto sublima al tempo stesso il secondo colore coinvolto nella mise, quale una golosa tonalità nocciola che contraddistingue i pantaloni cargo. A noi piace, lo approviamo ma immaginiamo di sostituire i sandali con la zeppa con un paio di anfibi stringati, per rendere il risultato finale più urban (e pratico, soprattutto).

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Tono su tono, con gonna in maglia a costine

D’altronde il cardigan ha anche un animo molto chic, e questo look lo svela al 100%. La sofisticatezza è parte fondante di questa mise, in cui il nostro alleato di stile compare in un abbinamento tono su tono con la gonna a matita, in maglia a costine. A rendere il tutto ancor più chic è l’aggiunta della borsa di pelle e dei sandali, questi ultimi da sostituire – con l’arrivo del freddo – con un paio di décolletées a punta.

Foto Launchmetrics/Spotlight.