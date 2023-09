S tivaletti, décolletées, texani, cuissardes, tacchi scultorei. Questo autunno, chi più ne ha più ne metta, ma a una sola condizione: il colore. Le tendenze scarpe avvistate nello street style di questa stagione ci invitano a sperimentare il rosso. E tu cederesti alla più passionale ed energica delle nuances?

Lo street style protagonista della moda autunno 2023 dice sì alle scarpe rosse. Ma quali indossare nello specifico? Con l’arrivo delle piogge e del freddo, mettiamo da parte ballerine e mocassini per lasciare spazio a stivaletti, stivali e décolletées per i look più eleganti. Il tutto all’insegna di questa nuance tanto passionale ed energica. Vediamo subito quali scegliere e perché.

Gli stivaletti in vernice rossa, con tacco a blocco e punta squadrata

Stivaletti con punta squadrata e tacco a blocco? Se sei a caccia di un modello autunnale che conferisca ai tuoi look brio e vivacità, considera anche quelli di colore rosso. Specialmente se in pelle effetto vernice. Potrai indossarli con i jeans cropped realizzati in denim dal colore scurissimo, per un risultato audace e cool.

I texani rossi con tacco a banana, per i look più cool

Con i jeans ma anche con le gonne a pieghe: lo street style dice sì anche ai texani rossi. Passa il tempo, ma gli stivali camperos conservano quel je ne sais quoi che tanto li rende unici, distintivi, senza tempo. Sceglili nella loro versione più tradizionale, ovvero a punta e con tacco nero a banana. Quanto al look, non sentirti obbligata a richiamare elementi di rosso all’interno dello styling. Sì al nero, ma anche al blu navy e al color borgogna.

Tacchi scultorei (rossi), a contrasto con il bianco e il nero

E se il rosso dipingesse di carattere e personalità il tacco delle nostre scarpe? Ben venga. Ne è una prova questa proposta firmata Loewe che è interpretata con eleganza dallo street style: sotto una classica décolleté a punta e in pelle nera, un tacco scenico e surreale a forma di palloncino rosso. Geniale.

Scarpe rosse: le décolletées con i look color blocking

Il vestito verde, la borsa arancione e le scarpe rosse: un look street style in cui il color blocking funziona a perfezione. La chiave dello styling è nel ragionamento per blocchi di colore, non per forza complementari tra loro. Anche in autunno potremo sperimentare il color blocking a partire dallo styling del capospalla: con le décolletées rosse, prova il cappotto color cammello. Très chic.

Gli stivali cuissardes rossi con le nuances neutre

Osare? Sì, ma bisogna anche saperlo fare per non rinunciare a un’eleganza disinvolta e chic. Gli stivali cuissardes rossi non sono da escludersi del tutto, anzi ben venga sperimentarli nei proprio look. Sono audaci, però: questo è un dato di fatto. Come indossarli? Lo street style consiglia l’uso delle tonalità neutrali e sabbiate, non a caso li abbina al trench. Attenzione a cadere nel giudizio degli shorts con i cuissardes! Ben venga copiare il look se ci si sente self-confident. In alternativa, puoi indossarli anche sotto una gonna midi a pieghe o sotto un vestito al polpaccio: proprio come fa di solito anche Victoria Beckham.

