I n cotone, denim o lino, i pantaloni bianchi ci invitano a puntare su di loro i riflettori della moda estate 2023: sono tanto pratici quanto chic. La prova tangibile arriva dallo street style, vedere per credere questi 5 look da copiare subito

Esiste forse qualcosa di più candido e immacolato dei pantaloni bianchi? Domanda retorica, ovviamente. Sono infatti loro gli alleati di stile del guardaroba femminile, qualsiasi sia il tessuto che sceglierai. Dal denim al lino passando per il cotone, ecco 5 interpretazioni dei pantaloni bianchi per look total white e non solo. Da dove arriva l'ispirazione? Ovviamente dallo street style, merito delle it-girls che ne fanno tendenza moda estate 2023.

Pantaloni in denim bianco: scegliamoli a vita alta

Okay i jeans nella classica tonalità indigo, ma come potremmo escludere dal nostro appello i pantaloni in denim bianco? Sono cool e sofisticati al tempo stesso, e il guardaroba femminile non può farne assolutamente a meno. Trascendono i concetti di tendenza e stagionalità, possederli significa aprirsi a infinite possibilità di styling nel tempo, senza stancarsi praticamente mai. Meglio ancora se a vita alta: la it-girl tedesca Caroline Daur ci mostra in questo look street style come giocare con le simmetrie. La vita alta è un lasciapassare al crop top, sostituibile anche con una T-shirt. E poi c'è la giacca cromaticamente en pendant per un risultato che cool è dire poco.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Pantaloni bianchi di cotone: morbidi e fluidi, con camicia abbinata

Sono must-have non solo perché meravigliosi nella resa finale, ma principalmente per la praticità e la freschezza: due elementi che quando fa caldo scalano la top list delle priorità. Ecco dunque i pantaloni bianchi morbidi proposti in un look street style che chiama in causa la forza del total white: sono abbinati con una T-shirt e una camicia ben abbottonata sopra quest'ultima. Sneakers chunky e borsa a tracolla completano la mise, rendendola assolutamente perfetta per una giornata in città.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Bianco gesso e bianco panna: guida all'uso (insieme)

Cinquanta sfumature? No, a noi ne bastano due per creare un contrasto cromatico davvero delizioso. La fashion editor inglese Sarah Harris ci offre la sua proposta di stile direttamente dallo street style della London Fashion Week: i pantaloni bianco gesso, dal taglio dritto ideale per lo styling con i daddy sandals, sono qui abbinati a una T-shirt candida e immacolata che regge il gioco a un blazer color panna. Una nuance morbida e golosa, che spezza - seppur di pochissime tonalità - la potenziale monotonia di una mise che sembra giocare con un colore solo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Pantaloni bianchi, guida all'eleganza in total white

Quando i tagli sartoriali sono curati in ogni millimetro e in ogni singolo dettaglio, il risultato non può che essere sublime. Ecco i pantaloni bianchi essere di nuovo protagonisti dello street style, stavolta nella versione aderente e con stiratura frontale ben visibile. Sono stati abbinati con un gilet doppiopetto (perfetto per sostituire il blazer d'estate) e un morbidissimo capospalla a maniche corte, così fluido da sembrare impalpabile. Questo look total white ci ricorda inoltre che gli accessori svolgono un ruolo fondamentale quando lo styling è concepito in modo monocromatico: la borsa - che è l'iconica Jackie griffata Gucci - rimanda al candore di questa nuance insieme alle slingback a punta.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare i pantaloni bianchi in lino?

Non solo cotone: i pantaloni bianchi di lino sono la conditio sine qua non dell'estate in città. E spalancano anche le porte dell'immaginazione in fatto di styling! Qui li ritroviamo abbinati a un top rosa fragola, en pendant con con la borsa a tracolla portata a mano. I sandali con la zeppa - bianca a sua volta - giocano con un effetto nude conferito dalle fasce in Plexi. E poi la giacca: considerala parte della tua mise solo se realmente necessaria (magari una cena estiva in montagna), e testati nello styling scegliendola di un colore diverso e contrastante. Le regole del color blocking ti torneranno utili!