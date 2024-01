Emmy Awards 2024: i migliori look del red carpet

N ella notte tra lunedì 15 e martedì 16 gennaio, il Peacock Theatre di Los Angeles ha ospitato la 75esima edizione degli Emmy Awards. Direttamente dal tappeto rosso, ecco i migliori look sfoggiati dalle star

Non c’è respiro per gli amanti degli schermi: a dieci giorni dai Golden Globes e a poco meno di 24 ore dai Critics’ Choice Awards, è il turno degli Emmy. Che, solitamente celebrati a settembre, quest’anno sono stati invece rimandati per gli scioperi che hanno paralizzato Hollywood fino a novembre. La 75esima edizione degli «Oscar della televisione», ospitata nel Peacock Theatre di Los Angeles, ha premiato i migliori programmi della TV statunitense. E se tra i vincitori – Succession, The Bear e Beef quelli indiscussi – non ci sono state grandi sorprese, ugualmente anche i look del red carpet non hanno concentrato particolari quantità di estrosità o colpi di scena. Nessuna grande tendenza, ma una bellissima e sempre opportuna iniezione di glamour. In attesa degli Academy Awards (previsti per l’11 marzo), culmine della Awards Season, lasciamoci conquistare dai look più belli sfoggiati dalle star sul red carpet degli Emmy Awards 2024. Ciak, si sfila!

Sfila una moda sobria sul red carpet degli Emmy Awards 2024

Qualche goccia di effetto wow in un mare di look eleganti e sofisticati: è evidente che sul tappeto rosso degli Emmy Awards questa notte abbia sfilato la sobrietà. Tanti i total black e i tagli puliti, interrotti da qualche colore (vedi il rosso, nuance dell’anno, di Suki Waterhouse o il verde fluo di Jessica Chastain), qualche dettaglio floreale (vedi Jenna Ortega, in uno stile tutt’altro che Addams) e giusto un pizzico di voglia d’osare (vedi il gigantesco ago infilzato nell’abito di Aubrey Plaza e le trasparenze di Selena Gomez, alternate a foglie di palma in paillettes). In un mix di glamour vecchia Hollywood e abiti che sfuggono all’ovvio e al basic, i look degli Emmy Awards 2024 ci hanno regalato la gioia di qualche classico con un twist inaspettato.

La gallery look degli Emmy Awards 2024

Sono tante le star che ieri sera hanno illuminato il red carpet del Peacock Theatre: ecco le nostre mise preferite.

Simona Tabasco in Marni e gioielli Cartier

Getty

Selena Gomez in Oscar de la Renta, scarpe Rene Caovilla e gioielli Tiffany & Co.

Getty

Jenna Ortega in Christian Dior Haute Couture

Getty

Jessica Chastain in Gucci e gioielli Reza

Getty

Suki Waterhouse in Valentino Couture

IPA

Sabrina Impacciatore in The Attico e gioielli FOPE

Getty

Aubrey Plaza in Loewe e gioielli EFFY

Getty

Katherine Heigl in Reem Acra

Getty

Hannah Waddingham in Marchesa

Getty

Beatrice Grannò in Armani Privé

Getty

Sarah Snook in Vivienne Westwood e gioielli Cartier

Getty

Ariana DeBose in Brunello Cucinelli

Ufficio Stampa Brunello Cucinelli

Anche gli uomini sposano il classico

Jeremy Allen White in Giorgio Armani

Getty

Evan Peters in Dior Men

IPA

Jesse Plemons in Gucci

Getty