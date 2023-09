Europecore e Tomatocore, cos’è la moda del pomodoro che impazza su TikTok

S ui social network sono diventati virali degli hashtag che rimandano al fascino del Vecchio continente e in particolare del nostro Paese per gli americani

Impazza la Dolce Vita su TikTok. Da settimane i trend più virali rispondono agli hashtag Europecore e Tomatocore. E sono un richiamo al fascino che nutrono soprattutto oltreoceano per l’Europa e in particolare per l’Italia.

Cosa significano Europecore e Tomatocore

I trend dell’estate sui social network fotografano il desiderio di evasione degli americani verso il Vecchio continente e soprattutto verso l’Italia (da qui appunto tomato, pomodoro, “core”). E se i più fortunati si sono potuti concedere un viaggio fino a qui, molti altri tiktoker si sono accontentati di riprodurre quello che pensano sia lo stile europeo ed italiano dalle loro case. A volte sono infatti immagini al limite dello stereotipo, spesso legate al cibo o alle credenze sul nostro Paese.

Le vacanze made in Italy delle celebrities

Ad alimentare l’Europa e l’Italia mania, hanno contribuito le tante celebrities che hanno scelto di passare le loro vacanze qui. Per esempio la famiglia Kardashian. I post di Khloè con un abito floreale a corsetto di Dolce e Gabbana dalle colline umbre sono diventati virali grazie ai suoi 311 milioni di follower.

Le cartoline di Jennifer Lopez da Capri

O ancora Jennifer Lopez ha mandato dall’Italia scatti da cartolina quest’estate mentre con un abito a bustier di Zimmerman si gusta piatti tipici su una terrazza di Capri. L’immaginario oltreoceano ringrazia…

Uno stile al limite dello stereotipo

Per interpretare al meglio lo stile Europecore e Tomatocore, bisogna rifarsi all’estetica mediterranea degli anni ’50 e ’60 e alle sue dive come Sophia Loren, Claudia Cardinale e Gina Lollobrigida. Via libera quindi a gonne ampie e lunghe, corsetti, camicie annodate in vita e pantaloni alla caviglia. Un continente e un Paese arrivano a simboleggiare sui social una fuga dalla realtà, una vita all’insegna del relax, del sole, del mare, della Dolce Vita. E poco importa se tale immagine corrisponde solo in minima parte a quello che sono oggi.