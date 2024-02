L a Fashion Week di Milano è sempre un appuntamento imprescindibile per i vip, che anche quest'anno si sono accaparrati i migliori front row alle sfilate più iconiche. Ecco tutti quelli che abbiamo visto

La settimana della moda è l’occasione per presentare le tendenze moda delle prossime stagioni. Per noi è l’occasione per “stare al passo” e sognare di sfilare con la stessa grazia delle modelle mentre ci spostiamo tra casa e lavoro, ma per le celebrità è un appuntamento indispensabile. In prima fila sgomitano le meteore del momento per sfruttare al massimo i riflettori e le icone di stile per studiare i prossimi look di esibizioni e red carpet.

C’è chi si sente a casa, tra amici e colleghi della moda e chi vorrebbe essere altrove; chi con lo stylist ha sviluppato un rapporto di scambio arricchente e chi si lascerebbe mettere di tutto. Ogni stagione, il vip watching nel front row è interessante quasi quanto ciò che sfila in passerella: ecco chi abbiamo sorpreso alla Fashion Week AI 2024.

Le celebrità più attese nei front row della Fashion Week 2024

È passata poco più di una settimana dall’ultima edizione di Sanremo, in cui i vestiti hanno avuto un ruolo centrale soprattutto per alcuni cantanti, primo fra tutti Dargen D’Amico. Lo stile di Rose Villain ha fatto sognare sul palco dell’Ariston combinando eleganza e gusto eccentrico, e infatti la cantante non si è fatta attendere e già dal primo giorno di Fashion Week è stata avvistata in prima fila da Diesel. Anche Angelina Mango, la vincitrice, ha reso indimenticabili le sue esibizioni anche grazie agli straordinari abiti di Etro e non poteva mancare nel front row della sfilata del brand.

Fresca di uscita è anche la quarta stagione di Mare Fuori, la serie italiana più amata dalla GenZ. Gli ultimi episodi sono usciti lo scorso 14 febbraio su RaiPlay e i ragazzi del cast sono tornati sotto i riflettori in grande stile. Già Massimiliano Caiazzo era stato uno dei più attesi protagonisti della settimana della moda uomo, mentre questa settimana Matteo Paolillo, Domenico Cuomo e Serena De Ferrari sono già stati avvistati a sfilate e presentazioni.

Milano Fashion Week: i front row della prima giornata

Twinset

La sfilata di Twinset ha aperto la Fashion Week nella cornice dei Frigoriferi Milanesi: mentre in passerella debuttava la collezione autunno/inverno 2024/2025, nel front row gli ospiti erano affezionati Top Client e amanti del brand che ne abbracciano la filosofia.

Mina El Hammani, Ella Bleu Travolta e Simone Marchetti nel front row di Twinset

Fendi

Nell’iconica location di Via Solari, Fendi ha presentato la nuova collezione con un front row che vedeva una fianco all’altra star come Amber Valletta e Jessica Biel, ma anche Emma Watson e la nostra bellissima Alessandra Mastronardi.

Alessandra Mastronardi (IPA)

Etro

La sfilata di Etro ha chiuso la prima giornata di Fashion Week nel miglior modo possibile: con un front row che comprendeva celebrità del calibro di Bianca Balti, stelle di Mare Fuori come Valentina Romani e Matteo Paolillo e ovviamente i protagonisti di Sanremo (Diodato e Angelina Mango). Ma non solo: tra gli invitati figuravano il cantante Diego Naska, amatissimo dalla GenZ, e il rapper Villabanks.

Bianca Balti, Giampaolo Sgura, Winston Duke, Yvonne Orji e Ashley Graham alla sfilata di Etro (Getty)

Milano Fashion Week: i front row della seconda giornata

Max Mara

La sfilata di Max Mara ha dato inizio alla seconda giornata di Fashion Week. Nel front row splendeva Lucy Hale, che con Max Mara Weekend ha realizzato una collezione d’ispirazione western chiamata Joyroad.

Lucy Hale nel front row di Max Mara (Getty)