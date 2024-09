La Fashion Week è l’evento per eccellenza a Milano, influenza ogni quartiere e cambia i ritmi dell’intera città. Il traffico si ferma, ma la city non si muove mai così veloce come in queste giornate all’insegna della moda, della cultura e dell’arte intorno ad essa. Se le sfilate interessano solo i fortunati invitati, il vip watching tra le strade, l’affanno per i taxi, i party più cool e gli appuntamenti dedicati alla storia della moda rendono tutti quanti partecipi della frenesia. Ma più che passerelle e front row, a catturare l’attenzione degli amanti della moda sono le tantissime presentazioni.

Quest’anno ne sono previste quasi 70, con brand importanti come MSGM che addirittura rinunciano alla sfilata in passerella a favore della più democratica (e sicuramente più etica) presentazione. Se vuoi scoprire tutto il meglio delle presentazioni FW/SS24, sei nel posto giusto.

Il viaggio, ripensato da Gianni Chiarini Firenze

Foto di Gianni Chiarini Firenze

Ogni giorno percorriamo sentieri che ci conducono oltre i limiti conosciuti, in una danza fluttuante tra il desiderio di movimento e il bisogno di rallentare, nel tentativo costante di non porre mai un limite alla nostra evoluzione. Sentiamo il desiderio di muoverci, ma al tempo stesso di assaporare i momenti che viviamo. Si tratta di un viaggio in grado di lasciarci qualcosa e di farci guardare attraverso.

È in questo contesto di consapevolezza e al tempo stesso di grande cambiamento e di ricerca attiva di nuovi spazi emozionali che si sviluppa la Collezione Primavera Estate 2025 di Gianni Chiarini. Attraverso una palette cromatica esplosiva, con toni come il corallo, il caramello, il cherry, la menta, lo sky e il navy, il brand rappresenta un fervore vitale che unisce poesia e intensità emotiva in cromatismi naturali e texture materiche. Portavoce della stagione è la poliedrica e versatile DUA, borsa icona del marchio, che si veste di morbida pelle di camoscio, dal decoro traforato. La collezione che mette al centro le borse e in particolare la pelle, ma sfilano anche nuove shape morbide, maxi, con arricciature, ed entrano in scena i bucket in diverse misure.

Presentazioni Fashion Week: la sneaker è couture con Enterprise Japan

Ad inaugurare la Fashion Week è stato l’evento di Enterprise Japan, che ha unito musica, handcrafting e finiture personalizzate in una serata dedicata alla propria community, oltre che a buyer e stampa.

I protagonisti dell’evento erano gli artigiani dell’hub produttivo di Eli Group che hanno dato vita ad una vera e propria performance tra colore e materia. Ispirata alla tecnica di tintura shibori, che grazie a meticolose pieghe del tessuto tinto, produce un effetto tie-dye dal sapore geometrico, la crew ha aerografato una sneaker in limited edition, seguendo le pieghe delle cuciture della tomaia.

La fascinazione per la cultura giapponese è parte integrante del DNA del brand, che unisce una forte impronta made in Italy e una creatività che pesca dalle suggestioni del Sol levante come simbolizza il rocket, l’icona di Enterprise Japan, ispirato ai manga di Osamu Tezuka e Akira Toriyama.

Riscoprirsi scelta per scelta con S O F I A

S O F I A, il brand di borse nato nell’ottobre del 2023, annuncia il lancio della sua seconda collezione: sei nuovi modelli e due nuovi colori, Cherry e Mud. Una grande novità è anche l’esplorazione dell’uso di materiali pregiati come seta e lana, tessuti di pregio per eccellenza, che vengono interpretati in questa collezione in chiave moderna e divertente.

Il tema centrale del progetto è la scoperta di sé attraverso le proprie scelte: S O F I A invita a intraprendere un viaggio personale, esplorando forme e stili che riflettono la propria unicità. Ogni borsa è pensata per essere un compagno di viaggio di riferimento in questa avventura di autoscoperta, rendendo ogni momento divertente e significativo.

Presentazioni Fashion Week: da Capri a Cancun con Marcella Club

Foto di Marcella Club

La Collezione Primavera Estate 2025 di Marcella Club interpreta il viaggio introspettivo immaginando un percorso che invita a porsi nuove domande e trovare nuove risposte, forti del proprio DNA. In questo contesto di consapevolezza e trasformazioni prendono vita le nuove creazioni, che si traducono in paradigmi estetici innovativi.

All’interno della collezione ognuno dei quattro pillar porta il nome della città alla quale si ispira: da Marcella Agadir, che richiama le architetture arabeggianti delle grandi finestre lavorate con i loro splendidi giochi di luce a Miss Marcella 32 Capri, una borsa in grado di catturare la magia del Mediterraneo. Marcella Cancun è un connubio tra storia, natura e artigianalità, che unisce la pelle di camoscio ad un peculiare ricamo che riproduce l’iconico concetto della marca punto. Per finire poi con Marcella Tuscany, in grado di evocare i bellissimi campi di grano delle suggestive campagne Toscane.

Accanto ai pillar completano la Collezione Marcella Bali, Marcella Baleari, Marcella Original e Marcella Sevilla. Le novità del brand contano anche la nuova misura petit la Joy, il nuovo formato customizza Marcella Cuba (dall’effetto sfrangiato e di micro-coriandoli) e la Marcella Hiking, borsa in pelle con una color palette esplosiva. Marcella Club continua a rappresentare per Gianni Chiarini Firenze un laboratorio creativo, nel quale sperimentare e trovare al contempo le proprie radici in ogni luogo o città.

Non solo presentazioni, gli eventi extra della Milano Fashion Week

Aumentano ad ogni stagione gli eventi (spesso aperti aa tutti) a cui poter partecipare durante la settimana della moda. Ecco i nostri preferiti.

La mostra di Anna Caterina Masotti

Presso la Galleria Gli Eroici Furori si terrà A Single Moment, esposizione fotografica di Anna Caterina Masotti, in programma dal 18 settembre al 2 ottobre. Nipote di Ada Masotti, fondatrice di una nota casa di moda del bolognese, Masotti compie un percorso che parte dalla sua giovinezza all’interno della casa di alta moda paterna fino al progressivo dialogo tra creatività ed arte che lega, all’interno delle sue stampe fotografiche, ricami artigianali fatti a mano.

La Wonder Wash Laundrette di Coccolino

Coccolino approda alla Milano Fashion Week con Wonder Wash Laundrette, lo speciale spazio temporaneo realizzato per presentare al pubblico in anteprima assoluta la novità prodotto in uscita questo autunno che rivoluzionerà la routine di pulizia del bucato.

Coccolino celebra un nuovo capitolo della sua storia, entrando nel segmento detersivi per il bucato con l’innovazione Wonder Wash: lo spazio pop-up sarà in modalità speakeasy e permetterà di testare con mano l’efficacia e la velocità del nuovo Coccolino Wonder Wash, offrendo gratuitamente un servizio di lavaggio, asciugatura e stiratura firmato Coccolino, senza però dimenticare l’intrattenimento tra dj set e cocktail bar.

Da non perdere la prima serata di apertura al pubblico – giovedì 19 settembre – in cui Coccolino dedicherà ai propri ospiti un secret concert all’interno della Laundrette insieme ad un ospite internazionale di eccezione, per rendere la fashion week ancora più indimenticabile.