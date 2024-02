D alla Milano Fashion Week arrivano le nuove collezioni autunno-inverno 2024-25. Ecco il nostro recap: tutto il meglio dalle presentazioni della settimana della moda tra tendenze, novità e collab

Ci sono le sfilate, sì. Ma non solo. Oltre alle passerelle, la Milano Fashion Week si snoda anche tra showroom e presentazioni che, con i loro incantevoli allestimenti, offrono un assaggio della moda del prossimo autunno-inverno 2024-25. Un’occasione unica per ammirare da vicino le nuove collezioni dei brand. Un’opportunità per captare nuovi trend, fare scorta di novità e scoprire collaborazioni all’insegna della creatività. Noi abbiamo fatto il pieno di glamour e bellezza: eccoci allora da te, prontissime, con il meglio dalle presentazioni della settimana della moda.

Le borse di Gianni Chiarini

L’Attesa: è questo il concetto da cui nasce la nuova collezione Autunno Inverno 2024-25 di Gianni Chiarini. Quel sentimento di sospensione che si prova nei momenti di transizione, emotivi e stagionali. L’autunno diventa così una metafora della vita e inonda le borse in pelle e camoscio di nuance ispirate ai toni della terra: dal marrone testa di moro allo champagne, passando per le tonalità del fogliame. E in quanto a forme? Morbide ed elaborate, con una cura significativa delle metallerie e degli elementi identitari del brand, come il piercing e l’anello con i nodi. Il mood è interpretato perfettamente dal modello Clelia (qui sopra in foto): la sua attitudine fresca e contemporanea si sposa con un touch fashion e versatile, dato dalla tracolla materica.

I total black di Crida

È una svolta importante quella che Crida presenta nella collezione Fall Winter 24/25, introducendo il colore nero. Una scelta pensata per una donna meno romantica e più strong, con uno stile grintoso. La collezione – che si chiama Metropoli – presenta silhouette asciutte e, per la prima volta, abiti e completi total black. Si tratta per lo più di pezzi da giorno facili da abbinare tra loro: dalle pencil skirt alle giacche over, dai nuovi raffinatissimi bomber alle camicie e agli abiti con maniche a kimono. Il focus però è sugli abiti che, ispirati dai nomi delle città venete, acquistano splendore e importanza. Tra loro c’è Dogaressa (qui sopra in foto), uno slip dress sontuoso in satin nero, con una costruzione grafica della scollatura di grande effetto.

La sartorialità di Brunello Cucinelli

Si scrive Brunello Cucinelli e si legge eleganza autentica. Ma al tempo stesso naturale, perché la nuova collezione Autunno Inverno 2024 riscopre il fascino di una semplicità consapevole. Come? Con i tessuti sartoriali, con i colori chiari e avvolgenti, con texture essenziali. I codici del mondo formale e sartoriale, custodi di un lusso e di un’eleganza senza tempo, assumono così un sentimento familiare e si svelano attraverso un’armoniosa e accogliente naturalezza. La collezione, dal nome Ante Litteram, si compone di maglieria, pantaloni, gonne, matching set e accessori dal sapore invernale.

Le dolci proposte di Fiorucci

Cosa riprenderà una macchina fotografica davanti alla ricostruzione di una fermata del tram? Lo rivela Fiorucci che, per raccontare la collezione Fall Winter 2024/25, ha recuperato un linguaggio narrativo perduto da molto tempo: il fotoromanzo. Partendo da una panchina rossa e da un’eccentrica signora che distribuisce caramelle con la magica proprietà di regalare l’innamoramento. Così, immersa in un immaginario pop, la collezione di Fiorucci abbraccia un’estetica “sugar coating”, che pervade ogni elemento, dagli abiti agli accessori. Bottoni lecca-lecca, orecchini a forma di rossetto, metal bubbles e onde “caramellose”, come quelle che addolciscono il completo in maglia (qui sopra) rosa e rosso.

Il fascino newyorkese di Simonetta Ravizza

No one opens the door for a native New Yorker, cantavano gli Odyssey nella hit del 1977. Le donne della grande mela «non hanno bisogno di un cavaliere che spalanchi loro la porta, fanno da sole». Alle forte e indipendenti New Yorkers si è ispirata Simonetta Ravizza per la sua collezione Autunno-Inverno 2024/25, che ruota tutta intorno ai giochi di nero. La sua woman in black ha un animo molto chic, con un pizzico di rock di cui quasi non ti accorgi, perché è più nell’attitudine, nel modo in cui interpreta la moda. Il risultato? Silhouettes voluminose sulla parte alta, grazie a materiali soffici o ai tagli ampi, e più affusolate sulle gambe. Così la Native New Yorker – nome della collezione – si muove libera per la città, raffinata e semplice al tempo stesso. E veste di nero, ovviamente.