Far nascere un brand moda a Udine, fuori dalla mappa del fashion world, richiede coraggio, anzi perseveranza, come ci racconta Serena Cibischino, fondatrice di Niù. Il nome in dialetto friulano significa nido, ma è anche la pronuncia dell’inglese new, nuovo. «Definisce la nostra doppia anima: un po’ nomade, ma con forti radici» ci spiega Serena «Per la nostra ricerca creativa voliamo verso altri luoghi, ma poi produciamo in Friuli, una terra dura, con un gran senso di onestà. È come un albero con radici solide su cui il nido si poggia».

Serena Cibischino, fondatrice, CEO e creative director di Niuù

Niù esplora il mondo per una moda caleidoscopica e contemporanea

In 25 anni di storia, sono state tante le partenze verso Paesi dove le tradizioni si accompagnano a immersioni nei flussi della modernità, come il Marocco, ispirazione dell’estate 2024, o il Gujarat in India, per la collezione della prossima stagione. E ogni volta con occhi puliti e l’entusiasmo di esplorare l’altrove.

Niù collezione primavera/estate 2024

«Quando scelgo una destinazione faccio una lezione di geografia al mio team» prosegue Cibischino. «Proietto un film sul Paese, ci prepariamo insieme come dei veri viaggiatori. Non è il classico “giro di ricerca” per prendere due ispirazioni qua e là, fare un paio di mercati e via. Noi viviamo il luogo, ci facciamo sorprendere. Come quando, in giro per Accra, siamo entrati in un cortile dove si erano riunite le scuole di tutto il Ghana. Tornata a Udine ho cambiato la cartella colori della collezione perché mi sono lasciata ispirare dalle divise di quei bambini». O come quella volta in cui Serena ha scoperto dei piccoli artigiani locali nel cuore del Kenya e iniziato una collaborazione trasformata poi in un progetto di empowerment per le donne locali. Che dal 2012 creano piccoli accessori per Niù e intanto vengono accompagnate in un percorso di educazione al lavoro. Perché anche loro possano costruire un nido solido, che le protegga.

