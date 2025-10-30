Da quando è finita la prima stagione di Nobody Wants This, in molte abbiamo contato i giorni all’uscita della seconda. Quando lo scorso 23 ottobre è arrivata su Netflix, lo sappiamo che quasi tutte (o almeno le inguaribili romantiche tra noi) hanno divorato i 10 episodi che la compongono in una maratona binge watching appassionante. Perché è davvero una serie da guardare tutta d’un fiato. Avevamo lasciato i personaggi di Noah (alias Il rabbino sexy), interpretato da Adam Brody, e Joanne, ovvero Kristen Bell, innamorati e felici, con la promessa che lei si sarebbe convertita all’ebraismo. E ok, l’evoluzione della storia d’amore ci ha colpito (No spoiler), ma ammettiamo che a incollarci allo schermo siano stati anche gli outfit, non solo della protagonista ma anche di sua sorella Morgan (Justin Lupe). Abbiamo letteralmente adorato tutto ciò che le due hanno indossato sul set.

Everybody wants this: tutti i look da copiare avvistati in Nobody Wants This

Davanti a ogni scena, quante si sono ritrovate a dire continuamente: «Voglio quel look»? La buona notizia? Tutto quello che si vede nel corso delle puntate è davvero molto indossabile e rappresenta in modo realistico ciò che una trentenne o più che trentenne potrebbe possedere. Ecco di seguito, allora, i 10 migliori outfit indossati da Kristen Bell e Justine Lupe da copiare subito. E chissà di non riuscire a fare colpo anche noi su un rabbino sexy.

1. La giacca sportiva in cashemere e jeans

La giacca sportiva in cashmere di Joanne è semplice ed elegante. L’abbiamo vista indossarla anche in un altro episodio della serie: è versatile e può essere sfoggiata per un caffè o per una passeggiata con un’amica in combo a un paio di blue jeans. Il tocco in più? Le stringate rosse e la borsa secchiello.

Adam Brody (sinistra) e Kristen Bell (destra) in una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

2. La camicia sopra il maglione a collo alto

Kristen Bell ha dato una lezione magistrale di stile layering per l’autunno/inverno con la sua camicia azzurra indossata sopra un semplice dolcevita nero e pantaloni a pieghe. Copieremo questo outfit per andare a lavoro ogni settimana.

Justine Lupe (sinistra) e Kristen Bell (destra) in una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

3. Micro cardigan con la gonna jeans svasata

Se la moda fosse un’equazione matematica, questa sarebbe la soluzione perfetta. Un micro cardigan verde con una maglietta a strisce e una gonna midi in denim. Cintura marrone e stivali da cowboy sono assolutamente la ciliegina sul look.

Kristen Bell (sinistra) e Adam Brody (destra) in una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

4. La T-shirt baby blue e la cintura borchiata

Joanne conosce il potere di un buon accessorio, come questa cintura tempestata di borchie protagonista di un look minimale, composto da T-shirt azzurra e blue jeans, ma d’effetto.

Kristen Bell in una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

5. Il top asimmetrico color caffè

Un top super chic abbinato a una cintura. Un capo che può accompagnare da una giornata in ufficio a una serata molto romantica. E poi, nella nuance del momento, andiamo a colpo sicuro.

Kristen Bell in una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

6. Il Jeans animalier

Il personaggio di Morgan, la sorella di Joanne, dice tutto: la stampa leopardata non scomparirà mai. è il quid in più semplice ma audace per qualsiasi outfit. Investiamo su un pantalone animalier, allora, per fare cosa fashion e giusta.

Justine Lupe in una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

7. Il gilet preppy e i pant della tuta

Amiamo tutto di questo mese che sfoggia Morgan durante una partita di basket. Chi sa dire di no a un paio di pantaloni della tuta abbinati a un gilet con rombi stile college e delle New Balance 530?

Justine Lupe in una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

8. Il rugby dress

Magliette e abiti stile rugby sono onnipresenti in questa stagione. Anche perché, oltre a essere cool, sono comodi e versatili. Dalle commissioni a un brunch, con questa scelta di outfit, impossibile sbagliare.

Justine Lupe in una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

9. Il coordinato in camoscio

Morgan indossa un completo composto da giacca e mini gonna in camoscio che di certo fa gola a molte. Lei lo abbina a un maglioncino crema, una cintura vistosa e stivali marroni. Semplicemente trendy.

Justine Lupe in una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

10. 50 sfumature di blu

Questo look semplice e disinvolto è uno di quelli da replicare senza sforzo ma che appaiono decisamente cool. Il blu è un tocco di colore perfetto da incorporare in una mise autunnale da portare anche in gradazione, come fa la sorella di Joanne.

Justine Lupe durante una scena di Nobody Wants This 2. Courtesy of Netflix

