P rosegue spedito il Festival di Sanremo: non solo musica, ma anche tantissima moda. Con look inediti e di passerella, che amplificano i messaggi dei brani in gara. Rivediamo subito tutti i look della terza serata

Terza serata di Sanremo 2024: look dopo look, il viaggio nella moda – e nella musica – più rappresentativa secondo co-conduttori e cantanti in gara prosegue. Abbiamo visto Ghali deliziarci prima in Loewe e poi in Maison Margiela tra la prima e la seconda serata. Abbiamo visto Mahmood passare dallo stile urban in Prada a quello dalle reminiscenze couture di Rick Owens. E naturalmente abbiamo visto anche tanti minidress sensualissimi, come i vestiti cortissimi di Annalisa, firmati Dolce & Gabbana. La più caratterizzante fino a ora? Indubbiamente Angelina Mango, che nella maison Etro ha trovato la sua espressione stilistica – al momento – più pura (e altro che “noia”!). Merito del suo stylist Nick Cerioni. Oggi però il viaggio continua: riviviamo i momenti della terza serata del Festival di Sanremo attraverso i look su cui sono stati puntati i riflettori del Teatro Ariston.

Amadeus in Gai Mattiolo

Foto Getty

Loredana Bertè in Valentino

Foto Getty

Il Tre

Foto Getty

Fred De Palma in Ssheena

Foto Getty

Mannini in Antonio Riva Milano e gioielli Salvini

Foto Getty

Bnkr44

Foto Getty

Clara Soccini in Andreadamo

Foto Getty

Teresa Mannino in Roberto Cavalli

Foto Getty

Santi Francesi in Dolce & Gabbana

Foto Getty

Il Volo in Emporio Armani

Foto Getty

Mr. Rain

Foto Getty