A l via la 74esima edizione del Festival di Sanremo: non solo musica, ma anche tanta - tantissima - moda. Che prende forma in palcoscenico attraverso i look dei cantanti in gara, portando alla massima espressione i loro brani

Che la magia abbia inizio: il Festival di Sanremo 2024 è ufficialmente iniziato, e il suo incanto porta con sé anche una carrellata di look da sogno, già destinati a diventare iconici nell’immaginario collettivo. Ciascun look è frutto di un accurato lavoro di styling durato mesi, e che stasera trova il suo climax sotto i riflettori del palco più importante per la musica italiana. Rivediamoli uno ad uno, dai più scintillanti ai più sartoriali, da quelli avvistati in passerella nelle fashion week passate a quelli custom-made creati ad hoc per questa occasione straordinaria.

Amadeus in Gai Mattiolo

Tutti i look di Marco Mengoni

In Emporio Armani e gioielli Tiffany & Co.

In Versace e gioielli Tiffany & Co.

Clara Soccini in Giorgio Armani Privé

Sangiovanni in GCDS e gioielli Tiffany & Co.

Fiorella Mannoia in Luisa Spagnoli e gioielli Crivelli

La Sad in Philipp Plein e accessori Serena Segala

Irama

Ghali in Loewe

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro in Paul & Shark e scarpe Santoni custom-made

Annalisa in Dolce&Gabbana

