C ome stupire chi ami se non con un gioiello dall'effetto bling-bling? Se la tua caccia ai regali di Natale 2023 è appena iniziata, sei nel posto giusto: in questa guida, troverai bracciali, collane, orecchini, anelli e orologi... tutti sotto i 150 euro!

Chi non vorrebbe aggiungere un prezioso alleato di eleganza e raffinatezza nel proprio portagioie? Scegliere un gioiello come regalo di Natale è sempre cosa buona e giusta, ma come identificare quello giusto? A guidarti in questa guida shopping sono senz’altro modelli differenti tra loro, per darti un’ampia panoramica dei gioielli di tendenza che la fortunata destintaria adorerà indossare a prescindere dal passare del tempo. Anelli, orecchini, bracciali, collane ma anche orologi: ne abbiamo selezionati di ogni tipologia e materiale – oro, argento, ottone, preziosi o semipreziosi – perché tu possa scegliere in totale serenità. Avendo cura (e questa è una promessa) di non sforare il tuo budget.

Regali di Natale 2023: gli orecchini sotto i 150€

Cerchietti o pendenti? O magari bottoncini classici? Oro o argento? Minimali o decorati da raffinate pietre preziose? Come vedi, in fatto di orecchini la scelta è davvero molta. Per non sbagliare, visualizza la fortunata destinataria del tuo dono: che tipologia di orecchini è solita indossare? Quali colori le donano di più? Ecco la nostra selezione, proposte preziose (ma a prova di budget) da inserire nella tua lista di regali di Natale 2023.

Cerchietti in argento 925%, Morellato (€99)

Orecchini in argento con perle, Bluespirit (€54)

Orecchini in bronzo e pietre, Rebecca Gioielli (€129)

Orecchini a bottone con pietra naturale tonda, Bronzallure (€99)

Orecchini a cerchio martellati con bordi a palline, Etrusca Gioielli (€99)

Orecchini realizzati a mano con la tecnica della fusione a cera persa, in bronzo naturale. Maria Patrizia Marra (€60)

Orecchini in oro 18k e cristalli, Almarow (€135)

I bracciali sotto i 150€

Per una mamma, una sorella, un’amica, anche una collega: un bracciale può essere un dono sempre gradito. Motivo per cui aggiungiamo nella nostra guida ai regali di Natale 2023 anche queste proposte che uniscono eleganza e praticità: facili da indossare, luminosissimi, perfetti per i look da giorno e da sera. Quale preferire? Di nuovo, è il gusto della destinataria a guidarci nella scelta. Te ne proponiamo di varie tipologie, con cordoncino, elasticizzati, in pelle o con catena in oro.

Bracciale in oro con cuore e cordoncino rosso, Unoaerre (€130)

Bracciale elasticizzato con cuori, Vestopazzo (€15)

Bracciale in cuoio con cuori e sfere in bronzo, Gaja Banchelli (€120)

Bracciale in Argento 925 e angelite, Giovanni Raspini (€105)

Bracciale in argento 925 con galvanica oro rosa e perle bianche, Montei Gioielli (€85)

Bracciale in oro rosa con cristalli, Coer de Lion (€85)

Bracciale natalizio in macramè, Cruciani (€20)

Le collane sotto i 150€

Oro, argento, cristalli luminosissimi, perle, piccole pietre preziose e smalti colorati: quanto brio e fantasia che si può comunicare a partire da una collana! Ma soprattutto: quanta eleganza! Qui troverai altre idee regalo per questo Natale: dal rosario per le più religiose (reinterpretato in chiave super chic), ai ciondoli personalizzabili con incisioni realizzate a mano.

Rosario girocollo con cristalli, Amen (€59,90)

Collana in argento con ciondolo a forma di angelo e lettera personalizzata, Roberto Giannotti (€69)

Collana in argento 925 con placcatura in oro giallo, Valentina Ferragni Studio (€130)

Collana in argento con iconico Orb con cristalli e pendente con anello Saturn, Vivienne Westwood (€140)

Collana placcata in oro 18k con incisione personalizzabile fatta a mano, Merci Maman (€89)

Collana con placcatura oro rosa, ciondoli con cristalli e perla, Swarovski (€125)

Gli anelli sotto i 150€

Prima di cimentarti nella scelta dell’anello perfetto, ricorda: occorre conoscere bene la misura del dito di chi riceverà questo prezioso dono. Un dono ovviamente graditissimo, specialmente per chi gli anelli li ama e li indossa tutti i giorni per valorizzare le mani e aggiungere un punto luce al proprio look. Ecco a te qualche idea sotto i 150€: oro, argento, ottone… quale conquisterà la tua attenzione?

Anello in argento 925 con placcatura oro, Thais Bernardes (€150)

Anello in bronzo placcato oro 18k, Federica Tosi (€130)

Anello in ottone rodiato, Argento Blu (€80)

Fedina in oro giallo 18kt, Atelier VM (€95)

Anellino in catena d’oro 18k, Lil Milan (€70)

Anello in bronzo con finitura glitter e pietra semipreziosa, Vodoo Jewels (€145)

Gli orologi sotto i 150€

Dulcis in fundo, un regalo per ricordare a chi ami che sarà pensato a tutte le ore, tutti i minuti e tutti i secondi! Veniamo dunque all’orologio da polso: come sceglierlo? Classico o in formato smartwatch? Con cinturino in acciaio o in pelle? E se fosse un pratico orologio con cinturino in gomma? Via libera alla creatività, non ti resta che identificare il regalo perfetto.

Orologio da polso in acciaio, Bulova (€149)

Cassa in acciaio UP oro rosa con 48 cristalli sulla lunetta, Vagary (€99)

Smartwatch in acciaio inossidabile, Lotus (€119)

Orologio con quadrante laccato e lancette dorate che si illuminano al buio, Swatch (€90)