C he la caccia ai regali di Natale abbia inizio! Spunta la lista insieme a noi: qui troverai vestiti, borse, lingerie e accessori (tutti a portata di budget). Chi sarà la fortunata destinataria? Che sia una mamma, un'amica, sorella o cugina... sarà impossibile non lasciarti ispirare dall'idea giusta

Facciamo un profondo respiro e non lasciamoci risucchiare dallo stress: che la caccia ai regali di Natale valga sempre la gioia e mai la pena. Come portarla a termine nel modo migliore? Con una strategia. Bisogna avere ben chiari due parametri: il budget per ciascun regalo e, ovviamente, la lista di persone che riceveranno i nostri doni. Detto fatto, passeremo dalla teoria alla pratica: in questa guida ai regali di Natale ti proponiamo il meglio della moda, con vestiti, scarpe, borse, accessori e lingerie sotto i 100 euro. Sei pronta? Partiamo!

Regali di Natale 2023: vestiti e scarpe

AAA cercasi regalo per un’appassionata di moda. Che sia la mamma, un’amica, sorella o cugina, qui potresti trovare la soluzione a tutti i tuoi dubbi. Giacche, maglie dolcevita, maglioncini, top, vestiti ma anche scarpe: il regalo di Natale è fatto, basta solo identificare il capo perfetto per la destinataria. Certo, assicurati di conoscerne la taglia e di inserire nel pacchetto lo scontrino di cortesia per un eventuale cambio.

Blazer cropped, Nuna Lie (€49,95)

Dolcevita in lana merino, United Colors of Benetton (€59,95)

Camicia cropped, Nude Project (€99)

Cardigan in misto lana, Massimo Dutti (€79,95)

Vestito corto con frange e paillettes, Zara (€45,95)

Ballerine elasticizzate satinate, Mango (€39,99)

Maglia a lupetto a coste, H&M (€25,99)

Canotta di cotone a costine, Max & Co. (€49)

Maglia in jersey di viscosa, Pennyblack (€65)

Minigonna con fiocco, Silvian Heach (€80)

Camicia a tinta unita, Motivi (€39,90)

Blazer in tessuto crêpe, Fiorella Rubino (€89)

Camicia con fantasia geometrica, Nara Milano (€98)

Bomber effetto lucido con colletto in sherpa, Piombo, da OVS (€59,95)



Felpa in morbido pile, Freddy (€89,90)

Vestito midi a maniche lunghe, Natura (€44,90)

Sneaker stile running ultraleggera con tomaia traspirante, Grunland (€59)

Dolcevita in jersey di cotone biologico a coste, Marc O’Polo (€49,95)

Borse e piccola pelletteria

Vuoi rimediare anche al problema taglia? Opta per gli accessori come regali di Natale 2023: in questa selezione troverai borse e piccola pelletteria, sempre tutti a portata di budget. Il consiglio che ci sentiamo di darti è però questo: ricorda di osservare bene, prima di procedere all’acquisto definitivo, la tipologia di borse indossata dalla futura destinataria. Predilige le tracolle o i modelli a spalla? Piccole o grandi? E il suo colore preferito?

Borsa a spalla, Tamaris (€49,95)

Borsetta con manici e tracolla, Primadonna (€39,99)

Borsa maxi con tracolla, Miriade (€59,90)

Borsa con tracolla rimovibile, Campo Marzio (€89)

Borsa in tela riciclata, Longchamp (€100)

Borsa hobo, Carpisa (€39,95)

Mini borsa a sacchetto in raso di seta, Halite Jewels (€98)

Portafoglio in pelle laminata, Frau (€59)

Borsa a tracolla con logo, Liu Jo (€99)

Portacarte in pelle, Object Particolare Milano (€55)

Borsa con tracolla, Desigual (€79,95)

Portafogli in pelle, Gianni Chiarini (€55)

Tote bag portabile anche a zaino, Osprey (€80)

Intimo e lingerie

Lingerie sensuale con pizzi e tulle? O intimo pratico e comodo in tessuto elasticizzato? Qui troverai un’altra piccola selezione di regali natalizi, da prediligere se c’è confidenza con la destinataria del dono. Per andare sul facile, ricorda: ci sono sempre i collant o i calzini con stampe briose e divertenti.

Culotte in pizzo, Yamamay (€15,95)

Perizoma in raso di poliestere riciclato, Chitè Milano (€34)

Corsetto con strass, Tezenis (€29,99)

Calze lunghe con Micky Mouse, In The Box (€23)

Reggiseno triangolare in misto cotone, Oysho (€25,99)

Calzini a righe, Paul Smith (€27)

Calzini termici, Uniqlo (€7,90)

La tote bag in un tessuto tartan con 6 paia di collant in filati riciclati certificati GRS (Global Recycled Standard), Made In Italy, Gambettes (€ 49))

Calzini in leggera lana merino termoregolante, Falke (€23)

Calze in cotone pettinato, Burlington (€15,90)

Accessori moda

E per ovviare definitivamente al discorso taglie, spunta la lista dei regali di Natale scegliendo uno di questi accessori moda. Qui troverai di tutto e di più per completare un look in modo impeccabile: occhiali da sole, foulard, portachiavi (da usare come charm sulle borse!), borselli per il make-up. Fortunata chi li riceve!

Occhiali da sole a gatto, Calvin Klein (€92)

Portachiavi con moschettone, Furla (€35)

Beanie con trama a coste, 2117 of Sweden (€24,95)

Foulard di seta, Alviero Martini 1° Classe (€69)

Cintura con fibbia floreale, Twinset Milano (€98)

Bucket hat in 100% lana, Barts (€59,99)

Scaldacollo in cashmere, Falconeri (€98)

Cover in legno per smartphone, Wood’d (€45,90)

Trousse portatutto in pelle, Coccinelle (€70)

Berretto con imbottitura termica tecnologicamente avanzata, Columbia (€30)