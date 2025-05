Cool in abbinamento con i jeans o eleganti sotto un bel blazer? In una o nell’altra circostanza, i migliori top estivi da comprare ora sapranno rispondere con versatilità alle tue domande ed esigenze. Approvati dalle tendenze moda di questa stagione, si confermano anche stavolta non solo dei must-have indiscussi del guardaroba ma anche degli autentici passepartout. D’altronde, se le t-shirt racchiudono in sé l’essenza dello stile casual per eccellenza, nei top si manifesta invece l’animo chic (ma anche boho o cool, come ti sveleremo in questa guida shopping) che aspettiamo solo di canalizzare nei nostri prossimi look.

Quali scegliere secondo lo street style

Abbiamo passato in rassegna i look street style più interessanti, da copiare alla lettera o da cui prendere ispirazione. Il risultato? Una doppia direzione in fatto di tendenze moda, ma entrambe legate dallo stesso massimo comune denominatore: il minimalismo. Tra i colori preferiti dalle it-girls spiccano infatti il bianco e il nero, i due colori che meglio si prestano a qualsiasi abbinamento (sia a contrasto sia in chiave tono su tono). Quanto alle silhouette, sì ai top dalle forme astratte e sì ai modelli con scollo a barca.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i migliori top estivi da comprare ora

Tre, due, uno, via. Che lo shopping abbia inizio! Tocca solo identificare quale sia il tuo alleato tra i migliori top estivi da comprare ora. In questa selezione, abbiamo incluso i mood più disparati perché tu possa davvero intercettare il tuo must-have. Non mancano, come suggerito dallo street style, i top estivi neri e quelli bianchi. E come avremmo potuto poi omettere i top con collo halter e quelli monospalla? Dal pizzo al cotone, dal crochet al raso e il tessuto lurex, ogni tessuto caratterizza a modo suo i top più belli da avere ora nel tuo radar.

In raso e con collo halter, Max&Co. (€109)

A fascia e con peplum, Zara (€25,95)

Drappeggiato e con laccetti con conchiglie, H&M (€20)

Incrociato e in maglia lurex, Motivi (€35,90)

Monospalla in jersey lurex, Pennyblack (€99)

In crochet, Silvian Heach (€79)

Tank top in pizzo, Stefanel (€89)

Ricamato e con trasparenze, Marina Rinaldi (€195)

In puro cotone, OVS (€16,95)