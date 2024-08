Pronte per il rientro in ufficio non lo si è mai, specialmente dopo essere state in destinazioni da sogno in riva al mare. Quando il lavoro chiama, però, addolciamo la pillola giocando con lo stile: in questa guida shopping abbiamo selezionato per te i vestiti perfetti per il rientro in ufficio. Ne troverai di varie lunghezze, sia midi sia lunghi, ma anche di varie fantasie e nuance. Anche i colori spaziano infatti dalle proposte classiche e basic a quelle più briose. Quale sarà il vestito perfetto per il tuo back to office?

I vestiti di tendenza per un look da ufficio

Per affrontare con calma il rientro in città, ti diamo un consiglio: non lanciarti in styling complessi. Semplifica tutto, punta sulle silhouette morbide e sui tagli sartoriali facili da indossare. Fidati, è la strada giusta per essere pronte in un attimo (d’altronde, anche la sveglia comincerà a suonare di nuovo presto al mattino!) e per avere un look impeccabile. Sì, ovviamente, a un mix & match di accessori e scarpe ben mirate. I sandali sono ancora i benvenuti finché farà caldo, così come puoi sentirti libera di indossare i tuoi vestiti con ballerine o mocassini. In ambienti di lavoro formali, spazio ai tacchi: di altezza media e a blocco sono pratici; alti e a spillo sono sensualissimi.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: i must-have da comprare ora

Look da ufficio, da dove cominciare? Ovviamente, dal rispetto del dress code. Siamo sicure anche nella tua azienda ci sia un mood formale o informale a cui attenersi: ecco, parti da qui. In questa selezione shopping troverai il tubino nero per le mise più eleganti e formali, ma anche morbidissimi scamiciati a maniche lunghe o corte per affrontare con leggiadria il momento in cui ritornerai davanti al computer a smarcare task e a rispondere alle e-mail. Sì ai tessuti leggeri, of course: lino e cotone fanno da padroni finché l’autunno non farà ufficialmente ritorno con le temperature un po’ più basse. E se vuoi giocare con le fantasie, concediti le stampe floreali o la sensualità dell’animalier! A ognuna il suo vestito per un risultato WOW.

Chemisier in misto lino, Uniqlo (in sconto a €39,90)

Abito drappeggiato in jersey, Max & Co. (€199)



Chemisier con fiocco, Mango (€59,99)

In 100% cotone, Zara (€39,95)

Con stampa floreale e texture increspata, H&M (€35,99)

Con fantasia animalier, Stradivarius (€35,99)

Tubino in jersey, Max Mara, su MyTheresa (€164)

Abito in garza con ricamo floreale, Piombo, da OVS (in sconto a €55,96)

Chemisier in popeline, Marina Rinaldi (€380)

Abito lungo in jersey, The Frankie Shop, su MyTheresa (€140)