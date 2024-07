C’è chi approccia i saldi per categoria (gonne, sandali, vestiti) e chi invece li approccia avendo cura di immaginare già il contesto d’uso. Ovvero: l’ufficio. Pensare a cosa indossare al rientro dalle vacanze non deve darci stress (specialmente nel passaggio dalla spiaggia alla città!), motivo per cui vogliamo approfittare ora degli sconti per affrontare settembre con la giusta energia. I saldi estate 2024 ci offrono l’incredibile opportunità di accaparrarci piccoli affari a prezzo super: ne abbiamo selezionati 10 da scoprire subito.

Ispirazione look da ufficio: parola di street style

Restringere il campo a soli 10 must-have non è mica una passeggiata! È stato quindi lo street style a fornirci l’ispirazione necessaria per definire i pezzi chiave del guardaroba di settembre. Che si tratti di look da ufficio o no, il transition style prossimo all’arrivo chiamerà comunque in causa dei capi e degli accessori specchio delle migliori tendenze moda. Per giocare con i colori, punta sul fascino del color blocking, utilizzato anche all’interno di uno stesso capo. Ad esempio, la gonna in crochet a maxi righe.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Per prediligere invece un approccio classico, opta per l’infallibile camicia bianca, che puoi scegliere di indossare con jeans, pantaloni eleganti o gonne a matita o scampanate. E sotto i blazer, naturalmente, che per i look da rientro in ufficio sono sempre validi alleati.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Saldi estate 2024: cosa comprare per il back to office?

Passiamo dalla teoria alla pratica proponendoti le nostre scelte, tutte a prova di tendenze moda e di budget. Non c’è niente di più soddisfacente di una sessione di shopping conclusa con astuzia, ma come riuscirci? Fantasticando in primis sui pezzi passepartout: pantaloni sartoriali, camicia bianca, jeans a vita alta, gonna a matita, blazer monocromatico. Insomma, i veri must-have di un capsule wardrobe, da mixare tra loro senza stancarti mai. Nella selezione in foto sotto te ne proponiamo 10, avendo cura di includere anche scarpe e borse. E il look da ufficio del prossimo settembre è già un quesito risolto!

Camicia in cotone, Piombo, da OVS (in sconto a €20)

Pantaloni con stiratura frontale, Uniqlo (in sconto a €19,90)

Body in pizzo con maniche lunghe, Motivi (in sconto a €24,90)

Jeans elasticizzati a vita altissima, Levi’s (in sconto a €67,50)

Blazer monopetto in viscosa stretch, Max Mara (in sconto a €200)

Chemisier in viscosa, Elena Mirò (in sconto a €140)

Gonna lunga in cotone ricamato, Ballantyne (in sconto a €207)

Slingback intrecciate multicolor, Le Walterine (in sconto a €111,20)

Borsa in pelle con manico intrecciato, Coccinelle (in sconto a €140)

Gonna a tubino in cotone elasticizzato, Marella (in sconto a €90)

Leggi anche Saldi estivi: 10 sandali in sconto da comprare ora

Leggi anche Saldi estivi: 10 borse firmate da comprare in sconto