Fidati: i cardigan da comprare questo inverno 2025 sono anche i migliori alleati del guardaroba femminile, e non solo perché lo dicono le tendenze moda del momento. Sono caldi e perfetti per coccolare le tue forme, in ogni momento (e specialmente quando le temperature scendono e il freddo si fa sentire). Sono versatili e facilmente abbinabili a gonne, pantaloni e jeans (motivo per cui gli conferiamo il titolo di must-have assoluto). E infine, ci danno la possibilità di regalarci una sessione di shopping più creativa che mai, tra colori, pattern e dettagli particolari. Pronta a scoprire qual è il cardigan perfetto per te con la nostra guida shopping?

Come abbinare i cardigan da comprare questo inverno?

Prima di procedere con lo styling, osserva bene il tuo cardigan e stabilisci come declinarne le simmetrie. Se è un cardigan corto, potresti volerlo sfoggiare con pantaloni a vita alta: nel look street style di sotto, trovi l’ispirazione necessaria per replicare la mise a modo tuo, aggiungendo un cappotto nero con maniche trapuntate (a contrasto cromatico sono ancora più cool, non è vero?), un berretto a costine e maxi occhiali da sole. Il capospalla lasciato strategicamente aperto lascia che tutta l’attenzione sia orientata sul cardigan coi bottoni e con fantasie pop (sì, l’emoji a forma di smile è davvero irresistibile!).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Tra i cardigan da comprare questo inverno 2025 spiccano poi i modelli oversize. Sono maxi e contraddistinti da eleganti forme cocoon, morbide e avvolgenti. Le icone dello street style internazionale ci hanno mostrato con i propri look come renderli protagonisti assoluti, sfoggiandoli a mo’ di spolverino. Vedi ad esempio il maxi cardigan a righe in foto sotto, portato con una sofisticatissima gonna lunga in pizzo ricamato. Esclamare un WOW è doveroso.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i modelli must-have dell’inverno 2024

Non potevamo lasciarti certo sola nella caccia ai cardigan da comprare questo inverno! In questa guida shopping troverai i modelli più interessanti, e che secondo noi saranno di tendenza oggi, domani, sempre. Un buon acquisto si definisce tale quando trascende il concetto di stagionalità, e infatti un cardigan di cotone sarà utile anche nelle stagioni più miti. Diverso invece è il discorso dei cardigan di lana e dei cardigan in cashmere: a loro, il dovere di essere gli alleati indiscussi dei look invernali.

In maglia jacquard, H&M (€29,99)

In maglia a trecce, Zara (€29,99)

A coste con lavorazione a trecce, Piombo, da OVS (€39,95)

In cashmere e con ricamo floreale, Falconeri (€498)

In puro cachemire e con profili rifiniti a costine, Marina Rinaldi (€595)

Con bordi a contrasto, Pennyblack (€169)

In cotone, creato in collaborazione con l’artista Pietro Terzini. Max&Co. (€269)

In lana e cashmere con scollo a V, Stefanel (€119)

In misto cotone e con bottoni striati, Gap, da OVS (€69,95)

Lungo e in pura lana, United Colors of Benetton (€109)

Leggi anche Shopping: i cappotti da comprare ora

Leggi anche I cuissardes sono gli stivali dell’inverno 2024