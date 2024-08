A Venezia si è alzato il sipario. La cerimonia di apertura ha dato il via al Festival del Cinema, quest’anno alla sua 81esima edizione. Quella del Lido è la manifestazione cinematografica che raccoglie appassionati e non. Perché? È per quel glamour che ogni anno fa sognare gli animi un po’ malinconici per la fine dell’estate. Per i cinefili è l’occasione per vedere in anteprima o avere un assaggio dei film da non perdere nell’autunno. Per tutti gli altri, i riflettori sono puntati sul red carpet che ogni sera è calcato da star nazionali e internazionali. Ovviamente, gli occhi sono tutti sui look: il tappeto rosso è il luogo ideale per far risplendere quel sogno della moda, che solo la couture sa regalare.

Allora, regaliamoci un po’ di magia e vediamo insieme i look più belli di questo Festival di Venezia 2024. Il nero, amato sia dalle donne sia dagli uomini, è il grande protagonista della cerimonia di apertura. Sveva Alviti, madrina dell’edizione, ha scelto un black dress con spacco e paillettes. Già iconica la coppia composta da Monica Bellucci e il regista Tim Burton, che con il suo Beetlejuice Beetlejuice ha aperto la manifestazione cinematografica. Entrambi hanno optato per un nero classico, ma grintoso. E che dire dell’abito smooking black di Isabella Ferrari? Divina.

Immancabile sul red carpet anche il rosso. Romantica, ma fresca la versione di Jenna Ortega, attrice americana star della serie Mercoledì, che ha indossato una nuvola di tulle, lasciando scoperta la schiena. Eleganza moderna invece per Isabelle Huppert che ha scelto un abito rosso firmato Balanciaga. L’attrice francese presidentessa di giuria del Festival del cinema di Venezia sembra pronta a diventarne anche icona di stile. Le tonalità del bianco e del beige sono sempre un jolly, ma quest’anno il red carpet è anche sostenibile, tra vintage e second hand. Che dire, il buongiorno si vede dal mattino.

Venezia 2024: i look della cerimonia di apertura

Sveva Alviti in Giorgio Armani Privé

Foto IPA

Monica Bellucci in custom Vivienne Westwood Couture

Foto IPA

Tim Burton in Dior

Courtesy of Dior

Isabella Ferrari in Saint Laurent

Courtesy of Saint Laurent

Roberto Bolle in Dolce & Gabbana

Courtesy of Dolce & Gabbana

Sigourney Weaver in custom Chanel