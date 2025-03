Un numero sconosciuto e una voce preregistrata dall’altro capo del telefono che mostra interesse al tuo curriculum professionale. Poi l’invito a partecipare a una chat WhatsApp e il tentativo di raggiro. Non si tratta di una delle tante chiamate indesiderate delle quali ormai hai fatto il callo, ma dell’ultima diffusissima truffa telefonica cui ci si trova a far fronte nell’ultimo periodo.

Truffa del curriculum: come avviene l’«aggancio»

La truffa inizia con una chiamata al cellulare da un numero non registrato in rubrica. Alla risposta, una voce preregistrata manifesta interesse per il tuo profilo professionale sulla base di un fantomatico curriculum inviato. Il messaggio, apparentemente innocuo, cita testualmente: «Salve, abbiamo ricevuto il tuo curriculum». Facile capire immediatamente che si tratta di una telefonata ingannevole se non sei in cerca di lavoro, meno se lo stai facendo e sei in attesa di una chiamata da una società della quale è possibile tu non conosca il numero.

Il passaggio alla chat su WhatsApp

La voce preregistrata prosegue invitandoti ad avviare una chat su WhatsApp. Secondo le diverse testimonianze raccolte da Corriere della Sera e Fatto Quotidiano tra chi ha proseguito l’interazione con il numero sconosciuto, i messaggi in questione portano a entrare in contatto con una società pronta a remunerare lo svolgimento di compiti online. In alcuni casi viene inviato un link a moduli da compilare per il datore di lavoro (evidente in questo caso lo scopo di estorcere dati personali sensibili), in altri il truffatore invita a investimenti in Rete su piattaforme di trading, promettendo guadagni facili e immediati. Va da sé che, una volta versato, il denaro scompare definitivamente e la truffa va in porto.

I consigli per difenderti dalla truffa

È importante assicurarti dell’interlocutore. Il primo passo da fare in caso di dubbio è quello di contattare direttamente la società o l’agenzia menzionata dalla persona con la quale sei entrata in contatto. In generale è bene ricordare di non fornire mai informazioni personali o finanziarie a sconosciuti al telefono, tantomeno cliccare su link inviati tramite WhatsApp o SMS.

Cosa fare se sei stata truffata

Se sei stata vittima di questa truffa, contatta immediatamente la tua banca per segnalare eventuali transazioni sospette. Blocca il numero dal quale sei stata chiamata e segnala i fatti alla Polizia Postale. Utile in questi casi anche il passaparola: fai conoscere a parenti e amici quanto ti è accaduto, per evitare che possano cadere nello stesso raggiro.

Leggi anche Skimming, la truffa per clonare la carta di credito