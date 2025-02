Prelevare contanti in futuro sarà più facile e sicuro e gli sportelli Bancomat così come li conosciamo sono destinati a evolversi grazie a nuove tecnologie contacless. Questo significa che basterà avvicinare il proprio smartphone o la propria carta a un lettore per accedere alle funzioni tradizionali – come appunto il prelievo di contanti – tramite un’interfaccia touchscreen. Grazie alla tecnologia Nfc (Near Field Communication) non sarà dunque più necessario inserire fisicamente la tessera nello sportello automatico, come siamo abituati a fare da decenni. Gli obiettivi, velocizzare le operazioni bancarie e ridurre i rischi di truffe.

La rivoluzione della tecnologia Nfc

Questa piccola grande rivoluzione del sistema bancario è resa possibile dalla la tecnologia Nfc (Near Field Communication), la stessa utilizzata nei pagamenti senza contatto con carte e smartphone.

Non sarà più necessario inserire il Bancomat

Addio vecchi tastierini meccanici e fessure in cui inserire le carte di debito: come già avviene per i pagamenti cashless, anche per i prelievi di contanti non sarà più necessario inserire la tessera nello sportello Atm, ma basterà avvicinare la carta al lettore oppure fare lo stesso avvalendosi del proprio smartphone o di altri dispositivi con tecnologia Nfc integrata.

Sistemi biometrici per verificare l’identità dei clienti

I clienti potranno autenticarsi attraverso sistemi biometrici, come il riconoscimento facciale o l’impronta digitale.

Interfaccia touchscreen per accedere ai servizi

Attraverso lettori contacless i clienti potranno accedere a tutte le funzioni tradizionali del Bancomat, come prelievi, consultazione del saldo, e trasferimenti. Il tutto avverrà tramite interfaccia touchscreen moderne e intuitive.

Un ostacolo alla clonazione delle carte Bancomat

Un primo vantaggio, sarà ostacolare la clonazioni delle carte: gli schermi touchscreen, infatti, riducono drasticamente il rischio di truffe attraverso lo skimming, tecnica utilizzata per clonare le carte sfruttando le caratteristiche dei tradizionali tastierini.

Operazioni bancarie più rapide

La possibilità di utilizzare dispositivi mobili per l’autenticazione renderà le operazioni più rapide e semplici, eliminando la necessità di portare fisicamente la carta con sé. Il fatto di non dover inserire la carta ridurrà l’usura del chip e della banda magnetica, prolungando la durata delle carte.

La sostituzione dei vecchi Bancomat nei prossimi anni

Il passaggio a questi nuovi sportelli avverrà gradualmente nei prossimi anni, ma alcune banche italiane hanno già avviato sperimentazioni. In alcuni istituti di credito l’area di accesso agli sportelli bancomat si apre già senza necessità di inserire la carta per entrare, proprio in vista del fatto che si può successivamente prelevare con tecnologia Nfc